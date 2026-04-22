اعتماد قائمة منتخب ألعاب القوى لبطولة العرب

أعلن اتحاد الإمارات لألعاب القوى اعتماد مشاركة 16 لاعباً ولاعبة في البطولة العربية للشباب والشابات الـ21، المقررة في تونس، خلال الفترة من 26 إلى 30 الجاري.

وينافس المنتخب في مسابقات 100 و200 و400 و800، و1500 متر، و100 و400 متر حواجز، و3000 موانع، والوثب العالي والطويل والوثب بالعصا، ورمي القرص والمطرقة، وأوضح الاتحاد، في بيان صحافي، أن القائمة تضم ستة لاعبين، هم: محمد العلي، وعبدالقدوس علي، وسعيد عمر، وناصر الكعبي، ومحمد المصعبي، وعبدالله موشود، و10 لاعبات، هن: أروى علي، وعزة ناصر، وليلى أحمد، وعائشة محمد، وسلمى المري، وإليازية طارق، وسارة فهد، وسمر صالح، وشهد راشد، وعلياء المهيري.