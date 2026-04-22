الدرمكي: مباراة كلباء مع بني ياس «نهائي كأس»

وصف لاعب فريق كلباء، خالد الدرمكي، مباراة فريقه مع ضيفه بني ياس، المقررة غداً، في الجولة الـ23 لدوري المحترفين بأنها «نهائي كأس»، مشدداً على أن «النمور» سيكون جاهزاً بقوة للمواجهة بهدف تحقيق نتيجة إيجابية تساعد الفريق على إنهاء الموسم بمركز أفضل، متمنياً تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير.

ويبلغ رصيد كلباء 22 نقطة في المركز الـ10، بينما يملك بني ياس 21 نقطة في المركز الـ11.

وقال الدرمكي لـ«الإمارات اليوم» إن «الفريق واصل العمل المكثف على مختلف الجوانب البدنية والتكتيكية خلال الفترة الماضية»، مشيراً إلى أن «الروح المعنوية بين اللاعبين مرتفعة».

وأوضح: «فريق بني ياس أصبح أقوى في الفترة الماضية، وحقق نتائج إيجابية، إذ تطور كثيراً في مبارياته الأخيرة، ما يجعل المباراة صعبة، كما أن بني ياس قد يخوض اللقاء برغبة في تعويض خسارته في مباراة الذهاب أمام كلباء بهدف نظيف، ورغم ذلك فإن (النمور) سيكون بأفضل جاهزية».

وأضاف الدرمكي: «أداء كلباء تحسن بشكل واضح في المباريات الأخيرة، وإن الطموح لتقديم مستويات أفضل في الجولات المتبقية مرهون بتفادي بعض الأخطاء خلال المباريات».

ووجّه الدرمكي رسالة شكر إلى جماهير كلباء، داعياً إياهم إلى الحضور والدعم، مؤكداً أن هذا الحضور يمثل سر نجاح الفريق في تحقيق أفضل مركز هذا الموسم.

يُذكر أن فريق كلباء فاز على بني ياس في مباراة الذهاب بهدف نظيف، فيما تشير نتائج المواجهات المباشرة إلى أفضلية بني ياس بعدد الانتصارات، إذ حقق 10 انتصارات مقابل خمة لكلباء، إلى جانب ستة تعادلات.