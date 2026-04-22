7 أرقام وظواهر ترسم ملامح الجولة الـ 23

تنطلق الجولة الـ23 من دوري المحترفين لكرة القدم، غداً، بإقامة ثلاث مباريات، على أن تُستكمل، بعد غد، بالعدد ذاته، وتُختتم يوم الأربعاء المقبل، وسط صراع محتدم على مختلف المستويات، وتستعرض «الإمارات اليوم» سبعة أرقام وظواهر مرتبطة بهذه الجولة كما يلي:

صلابة مستمرة

يواصل فريق النصر الذي يلتقي مع الجزيرة في الجولة الـ23 مساعيه لإظهار صلابة لافتة، إذ لم يخسر في آخر ثماني مباريات (فاز مرتين وتعادل ست مرات)، وكانت آخر مرة تجنب فيها الخسارة في تسع مباريات متتالية أو أكثر خلال موسم واحد، تعود إلى موسم 2011-2012، عندما حقق سلسلة من 11 مباراة من دون هزيمة، وأنهى الموسم وصيفاً للعين برصيد 41 نقطة.

شبح 2016

يخوض دبا، متذيل الترتيب، مواجهة صعبة أمام الوصل، مستحضراً ذكرى ثقيلة تعود إلى عام 2016، حين تلقى أكبر خسارة في تاريخه بالمسابقة أمام «الإمبراطور» بنتيجة 0-8، ما يضاعف الضغوط عليه، خصوصاً أن أي خسارة جديدة ستعقّد فرصه في البقاء.

تراجُع الظفرة

يسعى الظفرة، صاحب المركز قبل الأخير، إلى تفادي سيناريو الهبوط الذي عاشه في موسم 2022-2023، بعدما خسر آخر أربع مباريات، ويخشى الفريق تكرار سلسلة الخسائر، إذ كانت آخر مرة خسر فيها خمس مباريات متتالية في الموسم ذاته، وكانت المباراة الخامسة حينها أمام عجمان (0-2)، وهو الفريق الذي سيواجهه في هذه الجولة.

تفوّق خارج الديار

تلوح أمام العين فرصة لمعادلة رقم مميز يعود إلى موسم 2012-2013، حين تُوج بلقب الدوري، إذ حقق «الزعيم» ستة انتصارات متتالية خارج ملعبه، ويحتاج إلى فوز جديد أمام البطائح لمعادلة سلسلة سبعة انتصارات خارج الديار.

قوة الأرض

يملك شباب الأهلي أفضلية واضحة على أرضه أمام خورفكان، بعدما حقق الفوز في جميع مواجهاته الست السابقة بين الفريقين على ملعبه، مسجلاً 19 هدفاً مقابل ستة، مع تسجيله هدفين على الأقل في كل مباراة.

تراجُع الوحدة

يخوض الوحدة اختباراً صعباً أمام الشارقة في ظل تراجع نتائجه، إذ لم يحقق الفوز في آخر خمس مباريات (تعادل ثلاث مرات وخسر مرتين)، وتعود آخر مرة فشل فيها «العنابي» في الفوز خلال ست مباريات متتالية إلى موسم 2013-2014.

صحوة النهايات

يسعى بني ياس لمواصلة نتائجه الإيجابية عندما يواجه كلباء، بعدما حصد 11 نقطة في آخر ست مباريات (فاز ثلاث مرات وتعادل مرتين وخسر مرة)، وهو عدد النقاط نفسه الذي جمعه في أول 16 مباراة هذا الموسم، ما يعكس تحولاً واضحاً في مستواه خلال المراحل الأخيرة.

مباريات الجولة الـ 23

الخميس

18:00 كلباء – بني ياس

18:00 الشارقة – الوحدة

20:45 البطائح – العين

الجمعة

18:00 الظفرة - عجمان

18:00 الوصل - دبا

20:45 النصر - الجزيرة

الأربعاء (29 أبريل)

19:20 شباب الأهلي - خورفكان