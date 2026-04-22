خليفة خالد يُتوَّج ببطولة نادي العين للشطرنج

تُوِّج لاعب نادي الفجيرة، خليفة خالد، بالمركز الأول، لبطولة نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، التي أُسدل الستار على منافساتها، أول من أمس، بمشاركة 123 لاعباً ولاعبة، من أندية الدولة.

بينما جاء زميله محمد عامر في المركز الثاني، وحلّ لاعب نادي العين للشطرنج، أحمد الخميري، في المركز الثالث.

وعقب انتهاء منافسات البطولة، قام الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، هشام علي الطاهر، بتتويج الفائزين بالمراكز الأول.

وأكّد الطاهر أهمية مثل هذه البطولات في توفير احتكاك قوي للاعبين واللاعبات المواطنين، وضرورة الاستفادة منها في التحليل الفني للمباريات، والتعلم من الأخطاء، بما يسهم في تطوير المستويات الفنية لهم، وصقل مهاراتهم للمنافسات في البطولات الدولية.

وأكّد نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية أن هذه البطولة تأتي ضمن سلسلة الفعاليات التي ينظمها النادي في أجندته السنوية، تأكيداً لدوره الريادي في دعم وتطوير رياضة الشطرنج، وصناعة جيل جديد من اللاعبين المتميّزين على المستويين المحلي والدولي.