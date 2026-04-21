خطأ دفاعي وقرار تحكيمي يطيحان بشباب الأهلي من دوري أبطال آسيا

ودّع فريق شباب الأهلي منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة من الدور نصف النهائي، بعد خسارته أمام فريق ماتشيدا زيلفيا الياباني بهدف دون مقابل، في مباراة شهدت إثارة كبيرة وقرارات حاسمة أثرت على مجرياتها حتى اللحظات الأخيرة.

وجاء هدف اللقاء الوحيد مبكرًا في الدقيقة 12، بعد خطأ دفاعي غير متوقع من مدافع شباب الأهلي بوغدان، استغله لاعب ماتشيدا يوكي سوما، الذي انفرد بالمرمى وراوغ الحارس حمد المقبالي قبل أن يودع الكرة في الشباك، مانحًا فريقه التقدم.

حاول شباب الأهلي العودة سريعًا في الشوط الأول، وفرض ضغطًا متواصلاً على دفاعات الفريق الياباني، وكاد أن يدرك التعادل في الدقيقة 35 عبر تسديدة قوية من كوان سانتوس، إلا أن العارضة حرمت الفريق من هدف محقق، لينتهي الشوط الأول بتقدم ماتشيدا.

وفي الشوط الثاني، ظهر شباب الأهلي بصورة أكثر قوة وتنظيمًا، وبدأ بتهديد مرمى المنافس منذ الدقائق الأولى، حيث اقترب بالا من تسجيل هدف التعادل برأسية قوية تصدى لها الحارس، كما أهدر سلطان عادل فرصة أخرى بعد رأسية مرت أعلى العارضة.

وواصل الفريق ضغطه الهجومي المكثف، وفي الدقيقة 65 تمكن بالا من هز الشباك، إلا أن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل بعد الرجوع لتقنية الفيديو، ليواصل الفريق سعيه نحو تعديل النتيجة وسط تراجع واضح من الفريق الياباني الذي اعتمد على الهجمات المرتدة وإهدار الوقت.

ودفع مدرب شباب الأهلي بعدد من التغييرات الهجومية التي منحت الفريق أفضلية واضحة، وكاد البديل محمد جمعة أن يسجل هدف التعادل بعد انفراد صريح، لكنه لم ينجح في ترجمتها إلى هدف.

وفي الوقت بدل الضائع، وتحديدًا في الدقيقة 92، نجح بالا في تسجيل هدف التعادل بعد مجهود فردي مميز وتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، إلا أن الحكم ألغى الهدف بعد العودة إلى تقنية الفيديو، في قرار أثار الكثير من الجدل، بداعي وجود مخالفة تتعلق بتوقيت استئناف اللعب أثناء إجراء تبديل للفريق الياباني.

ولم يتمكن شباب الأهلي من العودة مجددًا في الدقائق المتبقية، ليطلق الحكم صافرة النهاية بفوز ماتشيدا وتأهله إلى المباراة النهائية في أول مشاركة له، بينما غادر شباب الأهلي البطولة بعدما كان على أعتاب إنجاز قاري جديد.