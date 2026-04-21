نادي الفجيرة للفنون القتالية يتعاقد مع بطل العالم في الجودو مخمادبيكوف

تعاقد نادي الفجيرة للفنون القتالية مع لاعب المنتخب الوطني للجودو ماخمادبيك مخمادبيكوف، بعقد احتراف حتى نهاية عام 2028، وذلك في إطار برنامج إعداد طويل الأمد في خطوة نوعية هي الاولى على مستوى الأندية، ضمن توجه استراتيجي لتعزيز مسار الاحتراف الرياضي ودعم التطلعات الأولمبية للإمارات.

ويتصدر اللاعب التصنيف العالمي لوزن 73 كجم، ما يمنح التعاقد قيمة فنية كبيرة ويعزز طموحات النادي في المنافسة على أعلى المستويات.

وأكد مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية نادر أبو شاويش، أن هذه الخطوة تمثل تحولاً استراتيجياً في نموذج عمل النادي، مشيراً إلى أن دخول الاحتراف بشكل فعلي يعد ركيزة أساسية في تطوير الأداء الرياضي ويحقق الاستدامة في الإنجازات.

كاشفا إن اللاعب سينضم إلى «برنامج النخبة» في النادي، والذي يضم أفضل الرياضيين ذوي الإمكانات العالية، ويتم إعدادهم وفق برامج متقدمة تستهدف الوصول إلى أعلى المستويات العالمية، وفي مقدمتها الألعاب الأولمبية.

وأضاف أن النادي يعمل وفق استراتيجية واضحة ترتكز على اكتشاف ورعاية المواهب، وتوفير بيئة احترافية متكاملة، بما يواكب توجهات الدولة في الاستثمار في الرياضة كقطاع استراتيجي.

وثمّن الدور الكبير لاتحاد الإمارات للجودو، مؤكداً أن الاتحاد شريك أساسي في تحقيق هذه الإنجازات، من خلال خططه الفنية المتقدمة وبرامجه التطويرية التي تسهم في إعداد اللاعبين وفق أعلى المعايير الدولية.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تمثل بداية مرحلة جديدة في مسيرة النادي، تهدف إلى ترسيخ ثقافة الاحتراف الرياضي، وتعزيز مكانة الفجيرة كمركز إقليمي لصناعة الأبطال، ودعم مسار التأهل الأولمبي وتحقيق إنجازات مشرفة للدولة.