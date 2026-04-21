9 لاعبين مؤثرين يغيبون لـ «الإيقاف» عن 6 أندية في الجولة 23    

يغيب تسعة لاعبين مؤثرين عن صفوف ستة أندية من دوري المحترفين لكرة القدم، بسبب الإيقاف الناتج عن البطاقات الملونة، مع دخول منافسات الجولة 23 التي تقام يومَي الخميس والجمعة المقبلين، في وقت تتزايد أهمية كل نقطة، سواء في سباق اللقب والمراكز المؤهلة قارياً أو في معركة الهروب من الهبوط.

ويعود الدوري إلى الدوران بعد توقف لمدة أسبوعين بسبب البطولات الآسيوية للأندية، حيث تنطلق الجولة 23، بعد غد، بمواجهات كلباء مع بني ياس، والشارقة مع الوحدة، والبطائح مع العين، على أن تُستكمل يوم الجمعة المقبل بلقاءات الظفرة مع عجمان، والوصل مع دبا، والنصر مع الجزيرة، فيما تم تأجيل مباراة شباب الأهلي مع خورفكان إلى 29 الشهر الجاري بعد تأهل الأول لنصف نهائي دوري أبطال آسيا النخبة.

ويفقد الشارقة خدمات حارسه الأساسي، عادل الحوسني، في مواجهة الوحدة، بعد تعرضه للطرد (إنذاران) في مباراة بني ياس بالجولة الماضية، ليغيب عن هذه الجولة فقط.

وفي شباب الأهلي، يستمر غياب نيمانيا ماكسيموفيتش بعد طرده في نصف نهائي كأس رئيس الدولة، إلى جانب استمرار غياب سعيد عزت الله عقب البطاقة الحمراء التي نالها أمام الجزيرة في الجولة 21، على أن يستعيد الفريق خدماتهما في الجولة 24 خلال «ديربي دبي» أمام النصر.

ويغيب عن خورفكان أكرم النقاش لتراكم الإنذارات، فيما يستمر غياب سليم أملاح للمباراة الثانية توالياً بعد طرده أمام بني ياس، على أن يعود اللاعبان في الجولة المقبلة.

ويفتقد بني ياس خدمات ليونيل جوفوفو بسبب الإنذار الثالث، ويواصل سهيل النوبي الغياب نتيجة البطاقة الحمراء، على أن يعود الثنائي أمام الظفرة في الجولة 24.

وفي الجزيرة، يغيب نبيل أبردين بسبب تراكم البطاقات الصفراء، فيما يفتقد البطائح لاعبه أولريش ميليكي للسبب ذاته.

في المقابل، تشهد الجولة عودة عدد من اللاعبين بعد انتهاء الإيقاف، يتقدمهم ماجد سرور إلى صفوف الشارقة، وفافور أوغبو إلى الوحدة، إلى جانب عودة سيمون كابرال إلى صفوف دبا.

وتتسع قائمة اللاعبين المهددين بالإيقاف بسبب تراكم الإنذارات، لتشمل عدداً من الأسماء المؤثرة في مختلف الأندية، يتقدمهم بوجدان بلانيتش (شباب الأهلي)، وأمادو نيانغ، ومحمد عباس، ورافاييل فيلا (العين)، وريناتو تابيا (الوصل)، وأحمد شامبيه، وشيكنا دومبيا (النصر)، وحبيب يوسف، وعبدالله خميس (دبا)، وميها بلازيتش (كلباء)، ويوري ماتيس (عجمان)، وأحمد جشك (خورفكان)، ومروان فهد (البطائح).