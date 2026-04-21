الشارقة يحتفل بدوري اليد أمام النصر

يستضيف فريق الشارقة نظيره النصر، في الساعة السابعة من مساء اليوم، على صالة سمنان، في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات الجولة الـ21 والأخيرة من مسابقة الدوري العام للرجال للموسم الرياضي 2025-2026.

وستشهد المباراة مراسم تتويج فريق الشارقة بدرع البطولة، عقب صافرة النهاية، احتفالاً بحسمه لقب الدوري هذا الموسم.

ويتوقع أن تحظى بحضور جماهيري كبير من الشارقة، الذي يستعد للاحتفال في المشهد الختامي للمنافسات.

يذكر أن الشارقة يحلق في صدارة ترتيب الدوري برصيد 51 نقطة، يليه شباب الأهلي الوصيف برصيد 34 نقطة، والنصر ثالثاً (31 نقطة)، ثم الذيد (27 نقطة)، ومليحة (17 نقطة)، ودبا الحصن (14 نقطة)، والوصل (ست نقاط).