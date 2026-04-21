نادي النصر يبتعث 5 لاعبين من المواهب لبرنامج معايشة في مدريد

غادرت بعثة كرة قدم من مواهب نادي النصر، أمس، إلى العاصمة الإسبانية مدريد، لبدء برنامج معايشة فنية متقدمة بالتعاون مع مؤسسة «NextEra Sport»، وذلك خلال الفترة من 20 أبريل حتى الرابع من مايو المقبل، في إطار استراتيجية شركة النصر لكرة القدم لتطوير مواهب الأكاديمية ولاعبي المنتخبات الوطنية في المراحل السنية.

وذكر المركز الإعلامي للنادي، في بيان له، أن «هذه المبادرة تهدف إلى تطوير وصقل مواهب الأكاديمية، خاصة لاعبي المنتخبات الوطنية من خلال منحهم فرصة الاحتكاك المباشر بالمدارس الكروية الأوروبية، واكتساب خبرات ميدانية في بيئة تنافسية متقدمة، بما يسهم في بناء جيل كروي واعد وفق أعلى المعايير الاحترافية، ويدعم مسيرة النادي والمنتخبات الوطنية».

وتضم البعثة خمسة من أبرز لاعبي أكاديمية النصر الذين يمثلون «العميد» في المنتخبات الوطنية، وهم: أحمد رائد (2005)، ومحمد جمال (2008)، وإلياس سعيد (2009)، وعمر أحمد (2010)، ومايد الفلاسي (2010)، برفقة الإداري الكابتن عثمان المرزوقي.

ومن المقرر أن يُقام البرنامج في منطقة «ألكوبينداس» بالعاصمة مدريد، حيث يخضع اللاعبون لتدريبات يومية مكثفة تشمل الجوانب الفنية والتكتيكية، إلى جانب خوض مباريات ودية أمام فرق إسبانية، ما يمنح الأجهزة الفنية فرصة تقييم مستوياتهم في أجواء تنافسية متنوعة، إضافة إلى جلسات تطوير فردي ضمن برنامج إعداد متكامل صباحاً ومساءً.