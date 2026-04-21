«آر بي بوي فريند» بطل كأس رئيس الدولة في تونس

فاز الجواد «آر بي بوي فريند» من نسل «آر بي بيرن × ريتش فريند»، أول من أمس، بلقب المحطة الافتتاحية لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في نسختها الـ33 على مضمار قصر السعيد الرملي في تونس، وسط حضور جماهيري غفير تجاوز 15 ألف متفرج، في مشهد احتفالي يعكس المكانة العالمية المرموقة للسباق.

وجاء انتصار الجواد «آر بي بوي فريند» بعد أداء بطولي وأريحية كبيرة، ليؤكد جاهزيته للموسم العالمي لسباقات الخيل العربية، وبإشراف المدرب علي القيادي، وقيادة الفارس عادل القيادي، إذ تمكن البطل، المملوك لعمر إسماعيل غرغار، من رفع رصيده إلى تسعة انتصارات ومركزَي وصيف من أصل 11 مشاركة.

وشهد السباق المخصص للخيول «الفئة الأولى - غروب 1» لمسافة 2000 متر، انطلاقة قوية في الأمتار الأخيرة، حيث اندفع «آر بي بوي فريند» ببراعة عند منعطف النهاية ليتصدر السباق ويوسع الفارق، منهياً المنافسة بزمن قدره 2:18:05 دقيقة.

وجاء في المركز الثاني الجواد «عفجان» لإسطبلات ذات الرمال، بإشراف محمد فرحات وقيادة أوليفيه داندينيه، بينما حل ثالثاً «وعد العاديات» لإسطبلات العاديات، بإشراف سامي البجاوي وقيادة ساندرو بايفا.

وشهدت المحطة التونسية حضوراً جماهيرياً لافتاً تجاوز 15 ألف متفرج، اكتظت بهم مدرجات مضمار قصر السعيد، في أجواء احتفالية مميزة جسدت الشعبية المتنامية للسباق، حيث تفاعل الجمهور مع مجريات السباق حتى خط النهاية، ضمن كرنفال مصاحب تضمن فعاليات تراثية وثقافية جسدت الموروث العربي الأصيل، وأبرزت القيمة التاريخية والرياضية لهذا الحدث العالمي.

وشهد السباق وتتويج الفائزين سفيرة الدولة لدى تونس، الدكتورة إيمان أحمد السلامي، وأمين عام اللجنة العليا المنظمة لسباقات كأس رئيس الدولة، فيصل الرحماني، إلى جانب حضور رسمي ودبلوماسي لافت.

من جهته، أكد عضو اللجنة العليا المنظمة للسباق، مسلم سالم العامري، أن «انطلاقة النسخة الـ33 من تونس تمثل محطة مهمة في مسيرة الكأس الغالية»، مشيراً إلى أن هذه المحطة تعكس قوة الانطلاقة للموسم الجديد، وما تحمله الكأس الغالية من قيمة عالمية في دعم ملاك ومربي الخيل العربي.

وأضاف أن «الحضور الجماهيري الكبير والتنافس القوي بين الخيول المشاركة يجسدان المكانة المرموقة للحدث، ويؤكدان دوره الريادي في تطوير سباقات الخيل العربية على المستوى الدولي»، معرباً عن «فخره بالنجاحات الجماهيرية والانطلاقة العالمية للكأس الغالية»، وأوضح أن «مزاد الخيل الذي أقيم في تونس قبيل انطلاق الحدث شهد إقبالاً كبيراً وأرقاماً قياسية، بما يعكس نجاح الخطط التطويرية للارتقاء بسباقات الخيل العربية عالمياً».