إطلاق بطولة المواهب للتايكواندو في الفجيرة

أعلنت لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية عن إطلاق النسخة الأولى من بطولة المواهب للتايكواندو، التي تُقام، يومَي السبت والأحد المقبلين، بالصالة المغطاة في إمارة الفجيرة، وذلك تحت إشراف وزارة الرياضة، ضمن جهود اكتشاف وصقل المواهب الرياضية الواعدة في الدولة.

وتُنظم البطولة بالتعاون مع اتحاد الإمارات للتايكواندو، برئاسة الدكتور أحمد الزيودي، في إطار خطة وطنية تستهدف توسيع قاعدة الممارسين وبناء منظومة متكاملة لتطوير المواهب وفق أعلى المعايير الفنية والتنظيمية.

وأكد الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة رئيس اللجنة، أن البطولة تمثل خطوة استراتيجية لدعم برامج اكتشاف المواهب وإعداد جيل جديد من الرياضيين.

وقال في تصريحات صحافية: «إن البطولة توفر بيئة تنافسية احترافية تسهم في تطوير القدرات الواعدة وتعزيز فرص تمثيل الدولة في المحافل الدولية».

من جهته، قال الدكتور أحمد الزيودي إن «البطولة تُعد منصة أساسية لاكتشاف اللاعبين الموهوبين في مراحل مبكرة»، مؤكداً حرص الاتحاد على دعم المبادرات التي تسهم في بناء جيل جديد من لاعبي التايكواندو.

ودعت اللجنة المنظمة الأندية والأكاديميات الرياضية إلى المشاركة على أن يتم الإعلان عن تفاصيل التسجيل خلال الفترة المقبلة عبر القنوات الرسمية.

وتشمل البطولة فئات عُمرية متعددة للبنين والبنات.