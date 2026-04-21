102 نادٍ من أعضاء الاتحاد الدولي للسيارات تجتمع في مونتينيغرو اليوم

يناقش ممثلو 102 من الأندية الأعضاء في الاتحاد الدولي للسيارات، اليوم، أولويات تعزيز النقل الآمن والمستدام لمستخدمي الطرق، وتطوير رياضة السيارات للجماهير، خلال مؤتمر يستمر ثلاثة أيام في مونتينيغرو، بحضور رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، محمد بن سليّم.

وقال الاتحاد الدولي للسيارات، في بيان، أمس: «يستضيف الاجتماع الربيعي للمنطقة الأولى للاتحاد الدولي للسيارات لجاناً وفِرَق عمل من مختلف أنحاء الشبكة، حيث تعمل لجنة السيارات التاريخية الدولية ونادي الأعضاء المؤسسين على حماية وتعزيز تراث السيارات، بينما يدعم المجلس الأوروبي للاتحاد الدولي للسيارات مستقبل التنقل في أوروبا، وتواصل الأندية تطبيق برنامج (التنقل الآمن للجميع وللحياة) في جميع أنحاء المنطقة»، وأضاف: «ستجتمع السلطات الرياضية الوطنية في مونتينيغرو لمواصلة تطوير رياضة السيارات وتحسينها للجماهير، بالإضافة إلى الدعوة لتعزيز سلامة السائقين على الحلبات».

وتابع: «احتفاءً بالأندية الأعضاء التي تُظهر التزامها بتطوير خدمات التنقل في بلدانها وعبر المنطقة الأولى، سيتم خلال الأسبوع الإعلان عن أبطال التحدي الإقليمي الثلاثة للابتكار لعام 2026 التابع للاتحاد الدولي للسيارات».

من جهته، قال محمد بن سليّم: «يسعدني الانضمام إلى أعضائنا وشركائنا في بودفا لحضور هذا الاجتماع الإقليمي المهم، وأتطلع إلى التفاعل مع الزملاء من مختلف أنحاء أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، لمناقشة التحديات والفرص الرئيسة التي تُشكّل قطاعي النقل ورياضة السيارات اليوم».

وأضاف: «يمثل هذا الاجتماع فرصة مهمة لتعميق التعاون، وتبادل الخبرات في مجالي النقل ورياضة السيارات، والنهوض بأولوياتنا المشتركة».

ويشهد قطاع النقل في مونتينيغرو تطوراً مطرداً، مع استمرار الاستثمار في البنية التحتية للطرق.

يذكر أن الاتحاد الدولي للسيارات يضم أربع مناطق للتنقل وست مناطق رياضية، وتضم عضويته عالمياً 245 نادياً في 149 دولة، تمثل أكثر من 80 مليون عضو.