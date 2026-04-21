«بالم 365» يظفر بلقب الدرجة الثانية.. ويتأهل إلى «الأولى»

ظفر فريق بالم 365 بلقب دوري الدرجة الثانية لكرة القدم، وصعد إلى دوري الدرجة الأولى، بعد فوزه على فريق فرسان هسبانيا بهدفين نظيفين في الجولة 27، ووصوله إلى النقطة 58، متفوقاً على وصيفه فورت فيرتوس (47 نقطة)، وفريق الاتحاد صاحب المركز الثالث (43 نقطة)، ما أسهم في توسيع فارق النقاط بينه وبين ملاحقيه بشكل كبير قبل ثلاث جولات من ختام الموسم، في إنجاز تاريخي للفريق الذي يُعد أحد الفرق الخاصة.

وعبّر رئيس شركة كرة القدم في نادي بالم 365، علي الفلاسي، عن سعادته بالفوز ببطولة الدوري، مؤكداً أنه يُعد ترجمة صادقة للجهود المبذولة في بناء فريق قوي قادر على أن يكون في أعلى درجات النجاح.

وقال الفلاسي لـ«الإمارات اليوم»: «منافسات الدوري لم تكن سهلة، بل كانت صعبة في أغلبها، لكن لاعبي النادي كانوا مميزين ومجتهدين، وتعاملوا مع المباريات بروح رياضية عالية، وتمكنوا من التعامل بشكل احترافي مع جميع التحديات»، متمنياً أن ينجح الفريق في إحراز كأس الاتحاد، في المباراة التي ستجمعه مع حتا يوم 25 الجاري، بما يسهم في تحقيق الثنائية.

«الإمارات اليوم» ترصد أبرز المشاهد الفنية التي ميّزت الفريق البطل خلال منافسات الموسم الحالي:

غزارة تهديفية

حقق لاعبو فريق بالم 365 غزارة تهديفية لافتة في دوري الدرجة الثانية، وذلك بإحراز 62 هدفاً حتى ثلاث جولات قبل ختام الموسم، كأفضل خط هجومي في المسابقة، بينما جاء خط دفاعه ثانياً باستقباله 21 هدفاً، خلف فريق فورتس فيرتوس (19 هدفاً).

تنوع الهدافين

لم يقتصر تسجيل الأهداف لفريق بالم 365 على هدافين محددين، بل سجل أكثر من لاعب، منهم الإسباني لويس خورخي (13 هدفاً)، ومواطنه أليخاندرو ميليرو (12 هدفاً)، وكذلك المصري أنس أسامة، والبرازيلي أليكس دي سوزا، والسنغالي محمد نيانغ، ولكل منهم سبعة أهداف، ما يعكس أن مدرب الفريق يبني قوة هجومية متوازنة.

تفوق كبير

سجل الفريق 18 انتصاراً وأربعة تعادلات مقابل خسارة واحدة حتى الجولة الماضية، ما يدل على فهمه لقيمة الانتصارات، حيث تأهل إلى دوري الدرجة الأولى قبل ثلاث جولات من نهاية الموسم، مع فارق كبير بلغ 11 نقطة عن الوصيف، رغم تساوي عدد المباريات.

سلسلة إيجابية

تمكن فريق بالم 365 من تحقيق أطول سلسلة نتائج إيجابية في منافسات دوري الدرجة الثانية، وبلغت 12 مباراة، فاز في 10 منها وتعادل في مباراتين، وذلك خلال 104 أيام من المنافسات، ما يعكس الاستقرار الفني والذهني، والإعداد البدني الممتاز، إضافة إلى استثماره الجيد لزخم تصاعد الأداء ودكة البدلاء.

قاعدة جماهيرية

وعلى الرغم من كون الفريق حديث التشكيل، فإنه يتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة تتابعه عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، إذ يبلغ عدد متابعيه نحو 143 ألفاً حول العالم، وهو سادس أعلى الفِرَق متابعة في الإمارات.

