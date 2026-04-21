سوزا: إنجاز الوجود في نصف النهائي لا يكفينا

عبّر مدرب شباب الأهلي، البرتغالي باولو سوزا، عن فخره الكبير بتمثيل دولة الإمارات في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، قبل مواجهة ماتشيدا الياباني، مشيراً إلى أن فريقه يتطلع إلى مواصلة المشوار والمنافسة على اللقب.

وقال سوزا، خلال المؤتمر الصحافي التقديمي: «الوجود ضمن أفضل أربعة فِرَق في آسيا إنجاز مهم، لكنه لا يكفينا، طموحنا هو الاستمرار والتقدم خطوة جديدة نحو النهائي».

وأضاف أن الفريق يضم مجموعة شابة تتضمن أكثر من 10 لاعبين تحت 22 عاماً، يخوضون هذه التجربة القارية للمرة الأولى، مؤكداً أن ذلك يمنحهم دافعاً إضافياً لتقديم أفضل ما لديهم أمام منافسين من مدارس كروية مختلفة.

وعن المنافس، أوضح: «نواجه فريقاً قوياً ومن أبرز المرشحين للقب، الكرة اليابانية نموذج في التطور، وماتشيدا يمتاز بقوة هجومية، وتنظيم دفاعي جيد، إلى جانب خطورته في الهجمات المرتدة».

وشدد سوزا على ضرورة التركيز العالي، قائلاً: «علينا أن نكون نداً قوياً، ونصنع الفرص ونترجمها إلى أهداف إذا أردنا التأهل».

المقبالي: سنقاتل من أجل الاستمرار

أكّد حارس شباب الأهلي، حمد المقبالي، أن وصول شباب الأهلي إلى هذه المرحلة جاء بفضل العمل الجماعي، والدعم الكبير من الجهاز الفني والإدارة، وقال: «سنقاتل من أجل الاستمرار في البطولة، واستغللنا الفترة الماضية في الاستشفاء، ونعمل الآن على التحضير بأفضل صورة ممكنة، ودراسة نقاط قوة المنافس وضعفه».

وأضاف: «تركيزي منصبّ دائماً على مساعدة فريقي لتحقيق الفوز، ونثق بقدراتنا، ونسعى إلى حسم المباراة في وقتها الأصلي، رغم صعوبة المواجهة».