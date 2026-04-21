مدرب ماتشيدا الياباني: نحن هنا من أجل الفوز بـ «البطولة»

قلّل مدرب الفريق الياباني ماتشيدا، غو كورودا، من أهمية يوم الراحة الإضافي الذي حصل عليه فريقه مقارنةً بشباب الأهلي، حيث دعا خط دفاعه إلى الظهور بأفضل مستوى في هذه المواجهة.

وقال كورودا خلال المؤتمر الصحافي الذي نشره موقع الاتحاد الآسيوي: «بالنسبة لنا، كان الوصول إلى الدور قبل النهائي هو التحدي الأول عندما جئنا إلى جدة، لعبنا أمام منافس قوي (السد) ونجحنا في التأهل، ونحن سعداء للغاية»، وأضاف: «اللاعبون يشعرون بالامتنان أيضاً، نحن هنا من أجل الفوز بالبطولة، ولا نريد الخسارة، نعم لدينا أفضلية من ناحية الجدول، لكن هذه مباراة قبل النهائية، وكلا الفريقين يتوقع مواجهة عالية المستوى، وبمجرد انطلاق المباراة لن يشعر اللاعبون بأي إرهاق كانوا يعانونه مسبقاً»، وأوضح: «من خلال الدوري الياباني وهذه البطولة، بنينا منظومة دفاعية قوية حافظنا خلالها على شباكنا نظيفة، وهذا يُعزّز ثقة اللاعبين، منافسنا يتمتع بقوة بدنية وسرعة، لكنني أتوقع أن نتعامل معه بالشكل المناسب».