القايدي: فرصة الذيد في الصعود إلى الأضواء قوية.. و6 مباريات بالملعب

وصف حارس مرمى فريق الذيد، طارش القايدي، فوز فريقه على سيتي، في افتتاحية الجولة 24 لدوري الدرجة الأولى، السبت الماضي، بأنه أحد أهم الانتصارات التي حققها الذيد في الموسم الحالي، لكونه جاء بعد جولة لم يخض فيها الفريق مباراة بسبب الراحة، وسبقته نتيجة تعادل تسببت في فقدان نقطتين ثمينتين أمام الحمرية، مشيراً إلى أن الفوز على سيتي تحقق بفضل الروح العالية والانضباط التكتيكي والتزام اللاعبين بتعليمات الجهاز الفني، ما أسهم في صناعة الفارق في المباراة، موضحاً أن فرصة الذيد قوية في المنافسة على الصعود.

ويمتلك الذيد 41 نقطة في المركز السادس، متأخراً عن العربي «الوصيف» بفارق ثلاث نقاط، مع خوض الأخير مباراة واحدة أقل.

وقال القايدي لـ«الإمارات اليوم»: «فرصة الذيد في المنافسة على الصعود إلى أضواء المحترفين قوية في ظل تقارب النقاط بين فرق المقدمة»، مشيراً إلى تبقّي ست مباريات، بينها مواجهات مباشرة قد تكون حاسمة في تحديد المراكز»، وأضاف: «الصعود إلى دوري المحترفين يتطلب منا تحقيق الفوز في جميع المباريات المتبقية حتى نهاية الموسم، وثقتنا عالية بأنفسنا لتحقيق ذلك، وجميع المباريات المتبقية تُعد نهائيات كؤوس، سواء كانت أمام الفرق الطامحة للصعود أو الساعية لتأمين البقاء».

يُذكر أن الذيد سيواجه فرق مجد والجزيرة الحمراء، اللذين يصارعان على البقاء، ثم يلعب مع الفجيرة قبل أن يواجه حتا ودبا الحصن والإمارات.

شِباك نظيفة

وأوضح القايدي أن تألقه في المباراة جاء بتوفيق من الله، معتبراً أن تقدير الوسط الكروي له يُعد دافعاً لتقديم مستويات أفضل في المباريات المقبلة، مؤكداً أن الهدف الأساسي يظل خدمة الفريق قبل أي إنجاز فردي، مشيراً إلى أن الفريق يمتلك ثاني أفضل خط دفاع حتى الآن، معرباً عن سعادته بالحفاظ على نظافة شباكه في تسع مباريات، وهو رقم يسعى إلى تعزيزه خلال الفترة المقبلة.

مواجهات وحظوظ

وعن المواجهات المقبلة، التي تبدأ أمام مجد والجزيرة الحمراء، أشار إلى أن الفريق يتعامل بحذر كبير مع هذه المباريات، رغم أنها تبدو أسهل على الورق، نظراً لأن المنافسين يقاتلون من أجل البقاء، ما يتطلب مضاعفة الجهد واستغلال الفرص لحسم النتائج مبكراً، وبيّن أن حظوظ الذيد في المنافسة على الصعود لا تزال قائمة بقوة، في ظل تقارب النقاط بين فرق المقدمة، إلى جانب تَبَقّي عدد من المباريات المباشرة التي قد تحسم المشهد في الجولات المقبلة.

جهود احترافية

وثمّن القايدي التطور اللافت في أداء الفريق خلال الموسمين الماضي والحالي، مُرجعاً ذلك إلى الجهود الاحترافية لمجلس إدارة النادي، برئاسة سالم بن هويدن الكتبي، ومنها التعاقد مع المدرب الجزائري، فؤاد بومضل، ما أسهم في بناء فريق متجانس يضم لاعبين بخبرات متكاملة وتوظيفهم بالشكل الصحيح، إلى جانب الدور المهم لمشرف الفريق مطر القايدي في إيجاد أجواء إيجابية داخل الفريق، ومنها غرفة الملابس التي وصفها بأنها أحد أهم أسرار النجاح، معرباً عن رضاه عن مستواه هذا الموسم وتطلعه لتقديم الأفضل مستقبلاً.

طارش القايدي:

• الصعود إلى دوري المحترفين يتطلب منا الفوز في جميع المباريات المتبقية حتى نهاية الموسم.