«نهائي آسيا» يغازل شباب الأهلي للمرة الثانية

يخوض فريق شباب الأهلي مواجهة مصيرية أمام ماتشيدا زيلفيا الياباني، في الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا (النخبة)، اليوم، في الساعة 20:15، على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة، وسط ترقب كبير لموقعة لا تقبل القسمة على اثنين في طريق النهائي القاري.

ويدخل «فرسان دبي» المباراة بطموحات كبيرة سعياً إلى بلوغ النهائي الآسيوي للمرة الثانية في تاريخ النادي، بعد نسخة 2015، في خطوة تعني اقترابه من كتابة صفحة جديدة في سجله القاري، في ظل رغبة قوية لإنقاذ الموسم بإنجاز خارجي يعوّض التراجع المحلي.

وكان شباب الأهلي تأهل إلى هذا الدور بعد فوز مثير على بوريرام يونايتد التايلاندي بنتيجة 3-2 بعد التمديد، في مواجهة دراماتيكية ضمن الدور ربع النهائي، شهدت تقدم شباب الأهلي قبل أن يعود المنافس ويعادل النتيجة، ليحسم «فرسان دبي» بطاقة التأهل في الوقت الإضافي، مؤكدين قدرتهم على التعامل مع أصعب السيناريوهات.

وعلى الرغم من سلسلة التعثرات في دوري المحترفين المحلي، فإن شباب الأهلي نجح في إعادة ترتيب أوراقه على الصعيد القاري، مستفيداً من مرونة تكتيكية واضحة بقيادة مدربه البرتغالي باولو سوزا، الذي أظهر قدرة على قراءة المباريات، وإجراء تغييرات مؤثرة، وإن ظل الفريق بحاجة إلى مزيد من الصلابة الدفاعية للحفاظ على تقدمه في اللحظات الحاسمة.

ويعوّل الفريق على خبرة لاعبيه في مثل هذه المواجهات الكبرى، إلى جانب الحالة المعنوية المرتفعة بعد تجاوز محطة ربع النهائي، حيث يدرك الجميع داخل الفريق أن الوصول إلى النهائي بات على بعد خطوة واحدة فقط، وهو ما يمنح المباراة طابعاً خاصاً من التركيز والندية.

في المقابل، يخوض ماتشيدا زيلفيا الياباني اللقاء بثقة كبيرة، بعدما برز كإحدى مفاجآت البطولة، ونجح في إقصاء الاتحاد السعودي، معتمداً على تنظيم دفاعي محكم، وانضباط جماعي واضح، إلى جانب فاعلية هجومية في استغلال الفرص القليلة، وهي السمات التي أكّد مدربه جو كورودا أنها تُمثّل نقطة قوة فريقه في هذه المرحلة.

وتبدو المواجهة مفتوحة على جميع الاحتمالات، بين فريق يسعى إلى استعادة أمجاده القارية والاقتراب من النهائي، وآخر يواصل كتابة قصة نجاح لافتة في البطولة، ما يجعل من اللقاء اختباراً حقيقياً للطموح والشخصية والقدرة على الحسم في أهم مراحل المنافسة.