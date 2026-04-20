لارتباطه الآسيوي.. تأجيل مباراة شباب الأهلي وخورفكان في الدوري الإماراتي

علمت «الإمارات اليوم» أن رابطة المحترفين الإماراتية قررت تأجيل مباراة شباب الأهلي وخورفكان ضمن منافسات دوري المحترفين لكرة القدم، لتقام يوم 29 أبريل الجاري عند الساعة 7:20 مساءً على استاد راشد، بدلاً من موعدها السابق، وذلك بسبب تأهل فرسان دبي" إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويأتي القرار لمنح شباب الأهلي فرصة الاستعداد للقاء كلباء بعد مواجهته لفريق ماتشيدا زيلفيا الياباني، التي تقام غدًا الثلاثاء (الساعة 20:15 بتوقيت الإمارات)، في محطة حاسمة نحو بلوغ النهائي القاري.

وتقام مباريات الجولة 23 يومي 23 و24 أبريل، حيث يشهد يوم الخميس 23 أبريل مواجهتي الشارقة أمام الوحدة على استاد الشارقة، وكلباء أمام بني ياس على استاد كلباء، إلى جانب مباراة البطائح والعين على استاد خالد بن محمد، أما يوم الجمعة 24 أبريل، فيلتقي الظفرة مع عجمان على استاد حمدان بن زايد، ويستضيف الوصل فريق دبا على استاد زعبيل، فيما يواجه النصر فريق الجزيرة على استاد آل مكتوم.

وفي الجولة 24، التي تقام يومي 5 و6 مايو، يشهد يوم الثلاثاء 5 مايو مواجهات عجمان مع الجزيرة على استاد راشد بن سعيد، وكلباء أمام خورفكان على استاد كلباء، الظفرة مع بني ياس على استاد بني ياس، ودبا أمام البطائح على استاد دبا.

وتُستكمل الجولة يوم الأربعاء 6 مايو، حيث يلتقي الوحدة أمام الوصل على استاد آل نهيان، الشارقة مع العين على استاد الشارقة، فيما تُختتم الجولة بمواجهة قوية تجمع شباب الأهلي مع النصر على استاد راشد.

وتأتي هذه التعديلات في توقيت حاسم من الموسم، في ظل ارتباط فريق شباب الأهلي بدوري أبطال آسيا، وأيضا نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.