"من أجل الإمارات".. سباق الجري المجتمعي بجوائز تبلغ 99 ألف درهم

تنظم مجموعة تداوي للرعاية الصحية بدبي، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، سباق "تداوي" للجري تحت شعار "كلنا من أجل الإمارات"، وذلك يوم السبت 2 مايو 2026 في منطقة جميرا، بهدف تعزيز الوعي بالرعاية الوقائية، وتشجيع النشاط البدني، وترسيخ ثقافة الرياضة المجتمعية.

وقال مجلس دبي الرياضي في بيان اليوم الإثنين إن السباق يستهدف في نسخته الأولى استقطاب أكثر من 2000 متسابق للمنافسة ضمن فئتي 5 و10 كيلومترات، وأتاحت اللجنة المنظمة باب التسجيل أمام المواطنين والمقيمين من مختلف الأعمار عبر منصة "بريمير أونلاين" Premier Online، فيما رصدت جوائز مالية قيمة للفائزين بالمراكز الأولى يبلغ مجموعها 99 ألف درهم.

وأضاف البيان أن قرية السباق ستفتح أبوابها أمام المشاركين لاستلام الحقائب عند الساعة 5:00 صباحاً، على أن تُعطى شارة انطلاق سباقي 5 و10 كيلومترات في تمام الساعة 6:00 صباحاً، وسيشهد مسار السباق إغلاقًا جزئيًا للطرق يستمر حتى الساعة 8:30 صباحاً، مع توفير مركبات متابعة مخصصة لنقل المشاركين الذين لم يتمكنوا من بلوغ نقطة الانطلاق تزامنًا من بدء الإغلاقات المرورية.

ويشهد الحدث مشاركة أكثر من 150 متطوعاً وكادراً طبيًا لدعم المتسابقين، فضلًا عن توفير محطات للفحوص الصحية تشمل قياس مؤشر كتلة الجسم ضغط الدم، ومحطات مخصصة للترطيب والاستشفاء. كما يضم مسار الحدث منطقة ترفيهية عائلية، ويشهد مشاركة لافتة لفرق تمثل عددًا من الشركات، وسط تغطية إعلامية موسعة تتوج بمراسم رسمية لتوزيع الجوائز.

وفي هذا السياق، قال مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي عيسى شريف: "يأتي تنظيم سباق تداوي للجري 2026 ضمن توجهات المجلس الرامية إلى تعزيز الرياضة المجتمعية، وتوسيع قاعدة ممارستها بين مختلف فئات المجتمع، من خلال فعاليات حيوية تجمع بين النشاط البدني والرسائل الصحية التوعوية. ويمثل هذا السباق إضافة نوعية لأجندة الفعاليات الرياضية في دبي، لما يوفره من فرصة مثالية للمشاركة في حدث منظم يرسخ ثقافة الرياضة كأسلوب حياة."

من جهته، قال رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة تداوي للرعاية الصحية بدبي مروان إبراهيم حاجي آل ناصر: "يقام السباق تحت شعار (كلنا من أجل الإمارات)، تعبيراً عن عمق الانتماء للوطن، وتجسيداً لقيم التلاحم المجتمعي التي تميز دولتنا. ويحمل هذا الحدث رسالة تتجاوز حدود المنافسة الرياضية ليعكس وحدة المجتمع وقوته، باعتبارها رافدًا أساسياً لقوة الوطن وقدرته على مواجهة مختلف التحديات بروح واحدة وعزيمة مشتركة".

وأضاف: "ننظم هذا الحدث انطلاقاً من التزامنا الراسخ بدعم أنماط الحياة الصحية وتعزيز ثقافة النشاط البدني، وانسجاماً مع التوجهات الوطنية في ترسيخ مفاهيم الوقاية والصحة المستدامة، لنؤكد من جديد أن الرياضة تمثل إحدى أهم ركائز الوقاية الصحية".

وأكد آل ناصر حرص "مجموعة تداوي" الدائم على إطلاق مبادرات تسهم ي تحسين الصحة العامة وجودة الحياة، معربًا عن تطلعه لمشاركة مجتمعية واسعة في هذا الحدث الذي يوفر منصة تفاعلية تجمع مختلف الفئات في أجواء إيجابية تجسد معاني الوحدة والتلاحم.

ويقدم الحدث، رؤية تركز على تعزيز الرعاية الوقائية والتشجيع على تبني أنماط الحياة النشطة، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي بوصفها حاضنة عالمية للرياضة المجتمعية الشاملة، ووجهة رائدة لدعم المشاركة الأسرية والتفاعل المجتمع البناء.