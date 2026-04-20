حارس شباب الأهلي حمد المقبالي: سنقاتل من أجل "النخبة"

أكد حارس شباب الأهلي حمد المقبالي أن وصول شباب الأهلي إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا للأندية النخبة جاء بفضل العمل الجماعي، والدعم الكبير من الجهاز الفني والإدارة.

وقال في المؤتمر الصحافي التقديمي لمباراة فريقه أمام ماتشيدا الياباني المقررة غداً الثلاثاء (الساعة 20:15 بتوقيت الإمارات): «سنقاتل من أجل الاستمرار في البطولة. استغللنا الفترة الماضية في الاستشفاء، ونعمل الآن على التحضير بأفضل صورة ممكنة، ودراسة نقاط قوة وضعف المنافس».

وأضاف: «تركيزي منصب دائماً على مساعدة فريقي لتحقيق الفوز. نثق في قدراتنا، ونسعى لحسم المباراة في وقتها الأصلي، رغم صعوبة المواجهة»