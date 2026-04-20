"لا يكفي".. مدرب شباب الأهلي سوزا متحفز لمواجهة ماتشيدا الياباني

عبر مدرب شباب الأهلي، البرتغالي باولو سوزا، عن فخره الكبير بتمثيل دولة الإمارات في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للأندية النخبة، قبل مواجهة ماتشيدا الياباني غداً الثلاثاء (الساعة 20:15 بتوقيت الإمارات) على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل في جدة، مشيراً إلى أن فريقه يتطلع لمواصلة المشوار والمنافسة على اللقب.

وقال سوزا، خلال المؤتمر الصحافي التقديمي: «التواجد ضمن أفضل أربعة فرق في آسيا إنجاز مهم، لكنه لا يكفينا. طموحنا هو الاستمرار والتقدم خطوة جديدة نحو النهائي».

وأضاف أن الفريق يضم مجموعة شابة تضم أكثر من 10 لاعبين تحت 22 عاماً، يخوضون هذه التجربة القارية للمرة الأولى، مؤكداً أن ذلك يمنحهم دافعاً إضافياً لتقديم أفضل ما لديهم أمام منافسين من مدارس كروية مختلفة.

وعن المنافس، أوضح: «نواجه فريقاً قوياً ومن أبرز المرشحين للقب. الكرة اليابانية نموذج في التطور، وماتشيدا يمتاز بقوة هجومية وتنظيم دفاعي جيد، إلى جانب خطورته في الهجمات المرتدة».

وشدد سوزا على ضرورة التركيز العالي، قائلاً: «علينا أن نكون نداً قوياً، ونصنع الفرص ونترجمها إلى أهداف إذا أردنا التأهل».