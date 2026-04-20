ماني: «النصر» على الوصل مستحق.. وهدفنا لقب آسيا

أكد لاعب النصر السعودي، السنغالي ساديو ماني، أن فريقه حقق فوزاً مستحقاً على الوصل، أمس، برباعية نظيفة في «دوري أبطال آسيا 2».

وقال ماني في تصريحات صحافية: «إن التركيز والانضباط التكتيكي كانا من أبرز مفاتيح الفوز، إذ التزم اللاعبون بتعليمات الجهاز الفني، ونجحوا في الحد من خطورة الوصل، إلى جانب الفاعلية الهجومية».

وتابع: «الفوز بهذه النتيجة يمنح الفريق دفعة معنوية مهمة، خصوصاً مع تقارب المواعيد وكثافة المباريات».

وشدد المهاجم السنغالي على أن طموح النصر لا يتوقف عند التأهل إلى نصف النهائي، بل يمتد إلى المنافسة بقوة على اللقب القاري.