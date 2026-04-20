خيمينيز: أخطاء وصلاوية «فردية وجماعية» سبب الوداع الآسيوي

اعترف لاعب الوصل، نيكولاس خيمينيز، بأن فريقه لم يظهر بالصورة التي كان يطمح إليها خلال مواجهة النصر السعودي في «دوري أبطال آسيا 2»، أمس، معتبراً أن الخسارة 0-4 جاءت نتيجة أخطاء فردية وجماعية ارتكبها اللاعبون.

وقال خيمينيز في تصريحات صحافية عقب المباراة: «إن النصر نجح في استغلال الكرات العرضية بشكل مثالي، ما أسفر عن تسجيل أكثر من هدف من خلالها، وهو ما أسهم في حسم المواجهة مبكراً».

وأضاف: «كنا بحاجة إلى مزيد من التركيز وتفادي مثل هذه الأخطاء، خصوصاً أمام فريق يملك عناصر قادرة على استثمار أنصاف الفرص وتحويلها إلى أهداف».

وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مراجعة شاملة للأخطاء التي وقع فيها الفريق، مع ضرورة التعامل معها بهدوء لتفادي تكرارها مستقبلاً، وبما يضمن ظهور الوصل بصورة أفضل في الموسم المقبل.

وكان الوصل قد ودّع «دوري أبطال آسيا 2» بعدما دفع ثمن قرارات مدربه البرتغالي روي فيتوريا، الذي اختار نهجاً دفاعياً حذراً منذ البداية، مع تراجع واضح في الخيارات الهجومية، وإبقاء الثنائي علي صالح وفابيو ليما على مقاعد البدلاء، ما منح النصر أفضلية ميدانية مبكرة فرض من خلالها إيقاعه على مجريات اللقاء.

واستغل الفريق السعودي هذا التفوق سريعاً، إذ افتتح التسجيل عبر كريستيانو رونالدو، قبل أن يضيف كل من إينيغو مارتينيز وعبدالإله العمري الهدفين الثاني والثالث خلال أول 26 دقيقة، ليضع النصر المباراة عملياً تحت سيطرته الكاملة منذ وقت مبكر.

ورغم تأخره بثلاثية، أظهر الوصل ردة فعل هجومية عند الدقيقة 30، عندما تحرر نسبياً وبدأ في تهديد مرمى النصر، وكان قريباً من تقليص الفارق عبر محاولة خطيرة من برايان بالاسيوس، انتهت بتسديدة أرضية مرت بمحاذاة القائم.

ومع بداية الشوط الثاني كرر الوصل محاولاته الهجومية ونجح في الوصول إلى مناطق المنافس في أكثر من مناسبة، إلا أنه عجز عن استثمار الفرص المتاحة، في ظل غياب الفاعلية أمام المرمى.

وتراجع النسق الهجومي للوصل عند منتصف هذا الشوط، ليعود إلى الانكماش الدفاعي من دون مبرر واضح، ما أتاح للفريق السعودي إضافة الهدف الرابع عبر ساديو ماني قبل تسع دقائق من النهاية، ليغادر «الإمبراطور» المباراة بخسارة ثقيلة لم يكن أكثر جماهيره تشاؤماً يتوقعها بهذه النتيجة.

