العربي ينتزع وصافة دوري الدرجة الأولى من حتا

حقق فريق العربي فوزاً مهماً بتغلبه على ضيفه حتا بنتيجة (2-1)، في الجولة 24 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، في مباراة قوية قدّم خلالها الفريقان مستوى فنياً مميزاً.

ونجح العاجي شيخ عثمان في قيادة العربي للفوز، بعدما سجل هدفي فريقه في الدقيقتين (44 و70)، فيما قلّص المغربي أيمن رشوق الفارق لحتا بهدف (74).

وبهذا الانتصار رفع العربي رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد حتا عند 43 نقطة، ليتراجع من الوصافة إلى المركز الرابع.

وفي مباراة أخرى تعادل غلف يونايتد مع فريق الإمارات (الصقور) بنتيجة (1-1)، حيث سجل لغلف يونايتد البرازيلي ويبيرتي كريستيانو (19)، قبل أن يدرك البرازيلي فابيو تيكسيرا التعادل للصقور (71)، ورفع الإمارات رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثامن، مقابل 22 نقطة لغلف يونايتد في المركز العاشر.

وفي مباراة «الديربي» حقق العروبة انتصاراً ثميناً على الفجيرة بهدف نظيف، حمل توقيع المالي تيكورا تراوري (35)، وشهد اللقاء منعطفاً مهماً بطرد لاعب الفجيرة وليد فلاح (43)، ليكمل فريقه المباراة بـ10 لاعبين، ورفع العروبة رصيده إلى 43 نقطة في المركز الخامس، بينما بقي الفجيرة عند 34 نقطة في المركز السابع.

وتغلب دبا الحصن على مضيفه مصفوت برباعية نظيفة، تناوب على تسجيلها البرازيلي جواو فيتور (27)، ومواطنه ميشال زناته (38)، والكاميروني بير كوندي (70)، والمغربي عصام سحيتيت (71)، وبهذا الفوز رفع دبا الحصن رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد مصفوت عند 18 نقطة في المركز الـ13.

