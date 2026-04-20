بطولة فزاع للغوص الحر «الحياري» تنطلق غداً

تنطلق غداً منافسات بطولة فزاع للغوص الحر (الحياري)، التي تنظمها إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وذلك في مجمع حمدان الرياضي، بمشاركة واسعة من نخبة الغواصين على المستويات المحلية والخليجية والدولية، في واحدة من أبرز البطولات التي تحتفي برياضة تحمل جذوراً عميقة في تاريخ المنطقة وثقافتها البحرية.

وتستهل البطولة برنامجها بفترة التحضيرات الفنية للمشاركين، التي تمتد حتى الجمعة المقبلة، وتشمل جلسات الإعداد والتأقلم واختبارات الجاهزية، تمهيداً لانطلاق التصفيات يوم السبت، على أن تُختتم المنافسات بإقامة النهائيات الأحد، في ختام مرتقب يعكس مستوى التنافس الذي تشهده هذه الرياضة.

وتشهد النسخة الحالية مشاركة متعددة الفئات، تشمل فئة المحترفين وفئة الناشئين، إلى جانب استحداث شوط خاص بالمواطنين يُنظم للمرة الأولى، في خطوة تهدف إلى دعم تطوير الأرقام الوطنية، وتعزيز حضور المواهب المحلية في هذه الرياضة، بما يُسهم في رفع مستوى الأداء وتوسيع قاعدة الممارسين.

من جهته، أكد مدير إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، راشد حارب الخاصوني، أن «بطولة فزاع للغوص الحر (الحياري)، تواصل ترسيخ مكانتها كمنصة متخصصة تجمع بين التنافس والبعد التراثي»، مشيراً إلى أن «التحضيرات للنسخة الحالية جرت وفق أعلى المعايير التنظيمية والفنية».

وأوضح أن «سلامة المشاركين تأتي في صدارة أولويات اللجنة المنظمة، حيث تم اعتماد منظومة متكاملة من الإجراءات تشمل تجهيزات طبية متقدمة، وفرق إنقاذ متخصصة، وإشرافاً فنياً دقيقاً، لضمان بيئة آمنة تتيح للمشاركين تقديم أفضل مستوياتهم».

وأضاف أن «استحداث شوط خاص بالمواطنين يأتي ضمن استراتيجية واضحة لدعم تطوير الأرقام المحلية، وإيجاد مسار تنافسي يُعزّز جاهزية الغواصين المواطنين، ويمنحهم مساحة أكبر للتطور ضمن إطار احترافي».