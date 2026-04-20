شباب الأهلي والشارقة يتقاسمان ألقاب دوري الكاراتيه

توِّج ناديا شباب الأهلي والشارقة للألعاب الفردية بطلين للدوري العام للكاراتيه لفِرَق «الكاتا»، للموسم الرياضي 2025-2026، بعدما تبادل الناديان الهيمنة على ألقاب منافسات الإناث والذكور، في البطولة التي أقيمت، أول من أمس، على صالة نادي الشارقة (فرع الحزانة)، بمشاركة 172 لاعباً ولاعبة، يمثلون 10 أندية.

وهيمنت لاعبات نادي شباب الأهلي على فئات الإناث الأربع، بعدما حصدن درع الدوري العام لكل من منافسات الفتيات، والناشئات، والآنسات، والسيدات، فيما حصد نادي الشارقة للألعاب الفردية لقب الذكور، بتتويجه في منافسات فئتي الأشبال والرجال، في حين ذهب لقب مرحلة الشباب للاعبي شرطة دبي، ولقب مرحلة الناشئين للاعبي شباب الأهلي.

وشهد حفل الختام مراسم التتويج، كل من عضو مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه رئيس لجنة المسابقات، إبراهيم النعيمي، وعضو مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه رئيسة لجنة المرأة، مريم الشامسي، ونائب رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، أحمد سالم باصليب، وعضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس إدارة الألعاب الفردية، المهندس سليمان الهاجري، والمدير التنفيذي للاتحاد، محمد عباس، والمدير الفني للاتحاد، هشام سري، ورئيس لجنة الحكام، جابر الزعابي.