سوزا: شباب الأهلي استعاد التوازن المطلوب في اللحظات الحاسمة

كشف مدرب شباب الأهلي، البرتغالي باولو سوزا، أن فريقه مرّ بلحظات صعبة خلال مواجهة بوريرام يونايتد التايلاندي، أول من أمس، لكنه نجح في استعادة توازنه في اللحظات الحاسمية بفضل التغييرات الفنية، ليحسم التأهل إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا للنخبة، عقب فوزه 3-2 بعد تمديد زمن المباراة لشوطين إضافيين، في مباراة مثيرة احتضنها استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

وجاءت المواجهة حافلة بالتقلبات، بعدما فرض «فرسان دبي» أفضليتهم في البداية، ونجحوا في التقدم بهدفين، قبل أن يعود الفريق التايلاندي ويعادل النتيجة مستغلاً تراجع التركيز، ليدخل المباراة في أجواء أكثر تعقيداً امتدت إلى شوطين إضافيين، حسمهما شباب الأهلي بهدف قاتل حمل توقيع المدافع رينان.

وقال باولوا سوزا في مؤتمر صحافي عقب انتهاء المباراة: «كانت مباراة أتيحت لنا فيها العديد من الفرص، لكن حارسهم تصدى للكثير منها، بما في ذلك فرصة خطيرة ليوري سيزار. عند تقدمنا 2-0 لم نتمكن من الحفاظ على السيطرة، وسمحنا لهم بالعودة، لكن في النهاية حققنا فوزاً مستحقاً وتأهلنا إلى الدور نصف النهائي».

وأضاف: «فقدنا التوازن داخل الفريق، لكننا استعدناه من خلال التغييرات. من الناحية الفنية والتكتيكية كنا جيدين وصنعنا فرصاً، ولست راضياً تماماً، لكنني سعيد بالتأهل».

وأثبتت قراءة سوزا للمباراة فاعليتها، بعدما دفع بكل من سلطان عادل وسيرجيو داميان، ليستعيد الفريق زمام السيطرة على مجريات المباراة في الأوقات الحاسمة، وهو ما انعكس على الأداء في الشوطين الإضافيين.

وشهد اللقاء تألق اللاعب رينان، الذي لم يكتفِ بدوره الدفاعي، بل شكّل تهديداً هجومياً واضحاً، وأسهم في صناعة الهدف الثاني، قبل أن يسجل هدف الفوز في الدقيقة الثالثة من الشوط الإضافي الأول، ليقود فريقه إلى المربع الذهبي.

من جانبه أعرب رينان عن سعادته بالتأهل، قائلاً: «كانت مباراة صعبة، لكننا أظهرنا شخصية قوية وسيطرة جيدة، ربما فقدنا بعض التركيز، لكننا حافظنا على الثقة والرغبة في الفوز حتى النهاية».

ويُعد هذا التأهل محطة بارزة في مشوار شباب الأهلي، الذي يعود إلى الدور نصف النهائي للمرة الأولى منذ عام 2015، وهو ما يعكس تطور الفريق واستعادته لحضوره القاري.

وكان فريق شباب الأهلي قد بدأ مشواره في البطولة باحتلال المركز السادس في مجموعة غرب آسيا، برصيد 11 نقطة من ثماني مباريات، حيث حققوا ثلاثة انتصارات وتعادلين مقابل ثلاث خسائر، قبل أن ينجحوا في رفع مستوى الأداء خلال الأدوار الإقصائية.

وفي دور الـ16، قدم شباب الأهلي واحدة من أفضل مبارياته، بعدما تفوق على تراكتور الإيراني بثلاثية نظيفة، ليؤكد قدرته على المنافسة أمام الفرق القوية، ويمنح جماهيره مؤشرات إيجابية قبل دخول الأدوار الحاسمة.

من جانبه تأهل فريق بوريرام يونايتد، عن منطقة الشرق بعد احتلاله المركز الرابع برصيد 14 نقطة، قبل أن يتجاوز ملبورن سيتي الأسترالي بركلات الترجيح في دور الـ16، ما منح مواجهة ربع النهائي طابعاً متكافئاً منذ البداية.

مواجهة قوية أمام ماتشيدا الياباني

يستعد شباب الأهلي لمواجهة قوية أمام ماتشيدا زيلفيا الياباني في الدور نصف النهائي، غداً، في الساعة 20:15 بتوقيت الإمارات، في لقاء مرتقب يسعى خلاله «فرسان دبي» لمواصلة مشواره نحو اللقب، وتكرار إنجاز الوصول إلى النهائي، مستفيداً من الروح المعنوية العالية والقدرة على التعامل مع أصعب السيناريوهات داخل الملعب.