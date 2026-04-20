410 آلاف مشارك و16 مليون دولار.. حصاد «ماراثون دبي» خلال 26 عاماً

أصدرت اللجنة المنظمة لماراثون دبي العالمي النشرة الرسمية لسباق 2026، التي تحمل في طياتها الكثير من الأرقام والإحصاءات التي تترجم النجاحات التي تحققت لهذه النسخة، التي شهدت تسجيل 19 ألفاً و338 متسابقاً ومتسابقة، لترفع إجمالي المشاركات، منذ عام 2000 وحتى الآن، إلى 410 آلاف مشارك.

ويُعدّ ماراثون دبي العالمي أول ماراثون يحمل العلامة الذهبية في منطقة الشرق الأوسط، وأول حدث في العالم يُقدّم جائزة مالية قدرها مليون دولار، بينما قدّم خلال مشواره جوائز مالية بلغت 16 مليون دولار، وصُنّف ضمن أفضل 10 ماراثونات في العالم خلال الـ15 سنة الماضية وهو أول ماراثون في التاريخ يركض فيه سبعة رجال في السباق نفسه في زمن 2.05 ساعة.

من جانبه، أكد المنسق العام للماراثون، المستشار أحمد الكمالي، أن ماراثون دبي العالمي نجح في جذب أفضل عدّائي العالم، وفي مقدمتهم العداء الإثيوبي هايلي جيبرا سلاسي، وكينينيسا بيكيلي، والبطلة الأولمبية الحالية تمارات تولا، وحاملة الرقم القياسي العالمي للسيدات روث تشيبنجيتيتشن، وقال الكمالي، في تصريحات صحافية، إن «78% من المشاركين تراوح أعمارهم بين 25 و45 سنة، ويُمثّلون 151 جنسية، ونسبة 61% منهم من المقيمين، و39% من الخارج، بينهم 55% من خارج دبي، و4.2% منهم من مواطني الإمارات، و64% منهم من الذكور، و36% من الإناث، بينما بلغ متوسط ليالي الإقامة للزائر الواحد من خارج دبي أربع ليالٍ، ليصبح إجمالي الإشغال 7542 ليلة فندقية».