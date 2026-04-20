درّاج فريق الإمارات آدم ييتس يُتوج بلقب سباق «أو غران كامينيو»

توِّج درّاج فريق الإمارات - إكس آر جي، البريطاني آدم ييتس، بلقب سباق «أو غران كامينيو» للدراجات، بعد محافظته على صدارة الترتيب في المرحلة الخامسة والأخيرة التي اختتمت، أول من أمس، ليحقق أول ألقابه في سباقات المراحل هذا الموسم.

وجاء تتويج ييتس بعد أسبوع مميز قدم خلاله مستويات ثابتة، توّجهاً بفوزه الحاسم في المرحلة الرابعة على قمة «ألتو دي كابيزا دي ميدا»، لينتزع صدارة السباق، قبل أن ينجح في الدفاع عنها في المرحلة الختامية رغم محاولات منافسيه.

وأنهى ييتس المرحلة الخامسة، التي اختتمت على قمة «مونتي تريجا»، في المركز الثالث، ليضمن اللقب العام بزمن إجمالي بلغ 14 ساعة و40 دقيقة و53 ثانية، متقدماً على النرويجي يورغن نوردهاغن من فريق «فيسما - ليس آ بايك» بفارق 32 ثانية، والإيطالي أليساندرو بيناريلو من فريق «إن إس إن سايكلينغ» بفارق 48 ثانية.

ويعد هذا الإنجاز أول فوز لييتس في التصنيف العام منذ تتويجه بطواف عمان 2025، كما رفع رصيد فريق الإمارات - إكس آر جي إلى 21 انتصاراً خلال موسم 2026.

وشهد السباق أيضاً تألق زميله يوليوس يوهانسن، الذي افتتح المنافسات بتحقيق أول انتصار احترافي في مسيرته خلال المرحلة الأولى.

وأكد ييتس، عقب التتويج، أن المرحلة الأخيرة كانت صعبة بسبب الرياح القادمة من المحيط، مشيراً إلى أنه فضل الحفاظ على إيقاع مرتفع في المقدمة لتفادي هجمات المنافسين. وقال: «سعيد بحسم اللقب، والسباق كان رائعاً للغاية، وآمل أن أعود للمشاركة فيه مجدداً خلال السنوات المقبلة».