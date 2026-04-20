مونتيري: بالوتيلي محترف من الطراز العالمي.. وأحمد خليل أسطورة

عبّر مدرب فريق الاتفاق، الأوروغوياني باولو مونتيري، عن سعادته بفوز فريقه على الجزيرة الحمراء بنتيجة 2-1، أول من أمس، ضمن منافسات الجولة الـ24 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، مشيداً بالمستوى الفني لنجمي الفريق، الإيطالي ماريو بالوتيلي وأحمد خليل، وإسهامهما في رفع رصيد الاتفاق إلى 19 نقطة في المركز الـ12 على جدول الترتيب، ومغادرة المركز قبل الأخير، والابتعاد عن منطقة الهبوط التي لازمته لفترة طويلة.

وقال مونتيري لـ«الإمارات اليوم»: «حقق فريقنا ثلاثة انتصارات متتالية في آخر ثلاث مباريات خاضها مع فرق سيتي ومجد والجزيرة الحمراء، وجمع تسع نقاط ثمينة، لذلك نحن سعداء جداً بهذه الانتصارات، فهي نتيجة التزام اللاعبين، إذ يتدربون بأقصى جدية كل يوم».

وفضّل مونتيري الشعور بالسعادة والفرحة بالفوز الذي تحقق على حساب الجزيرة الحمراء، على الحديث عن الجولات المقبلة التي سيواجه فيها فرق الفجيرة وحتا ودبا الحصن، في ظل توقعات بأن المنافسين سيضعون حسابات خاصة لفريقه.

وقال المدرب الأوروغوياني: «الآن أريد الاستمتاع بهذا الفوز الثالث، وغداً سنبدأ التحضير للمباراة المقبلة، وسنرى كيفية التعامل معها».

خليل وبالوتيلي

وبشأن الدور المهم الذي يقوم به اللاعب الإيطالي، ماريو بالوتيلي، الذي يُعدّ اللاعب رقم واحد في الفريق، أكد مونتيري أن اللاعب محترف من الطراز العالمي، وأظهر جاهزيته الكاملة منذ اللحظة الأولى، وأن أداءه يساعد الفريق بشكل كبير.

وفي ما يتعلق بلاعب المنتخب الوطني السابق أحمد خليل، واستعادته مستواه الفني منذ انضمامه إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، أكد المدرب مونتيري أن «أحمد خليل أسطورة في الكرة الإماراتية، ولاعب محترف حقيقي، وحالته البدنية تتحسن، وأنا واثق بأنه سيساعدنا أكثر فأكثر، وأقدّر كثيراً التزامه وأسلوبه في العمل».

اللاعبون متفاعلون

وكشف المدرب مونتيري عن النقاط التي عالجها في الفريق منذ توليه مهمة التدريب، وكيف تفاعل اللاعبون مع تعليماته الفنية، موضحاً أنه منذ البداية «ركزنا على أفكار بسيطة، وعلى استثمار نقاط قوتنا، وقد أظهر اللاعبون ثقة كبيرة بأفكارنا منذ البداية».

وختم مدرب فريق الاتفاق باولو مونتيري حديثه واصفاً كرة القدم في الإمارات بأنها تشهد تطوراً كبيراً، ورغبة حقيقية في مواصلة التحسن، مشيداً بالعمل الكبير الذي يقوم به اتحاد كرة القدم، والأندية المشاركة في المسابقات المحلية.

يُذكر أن باولو مونتيرو من مواليد عام 1971، ويُعدّ من أبرز المدافعين في جيله، حيث تألق مع منتخب الأوروغواي، وبرز بشكل لافت مع يوفنتوس الذي حقق معه بطولات عدة محلية، كما خاض تجربة مع أتلانتا، واشتهر بصلابته الدفاعية وقوته البدنية وشخصيته القيادية داخل الملعب.