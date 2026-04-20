«جودو الإمارات» يشارك في بطولة دوشانبي «غراند سلام» 

اعتمد مجلس إدارة اتحاد الجودو مشاركة المنتخب الوطني في بطولة دوشانبي «غراند سلام» الكبرى في طاجيكستان، من 30 أبريل الجاري إلى الثالث من مايو المقبل، بلاعبين ولاعبة هم: كريم عبداللطيف في وزن تحت 73 كغم، وعمرو جاد في وزن تحت 81 كغم، وإليزا ليتيف تحت 78 كغم.

وأكد الاتحاد في بيان له إجراء القرعة يوم 30 أبريل الجاري عبر «تقنية الفيديو»، تمهيداً لانطلاق المنافسات في اليوم التالي بقاعة قصر التنس في دوشانبي.

من جهة أخرى، اختتم المنتخب، أمس، مشاركته في بطولة آسيا المختلطة التي نظمها الاتحاد الصيني بإشراف الاتحاد الدولي، على صالة أوردوس، بمشاركة 10 دول، محرزاً المركز الرابع بعد خسارته أمام منتخب قيرغيزستان.

وأثنى رئيس مجلس إدارة اتحاد الجودو، محمد بن ثعلوب الدرعي، على المشاركة الإيجابية للمنتخب في بطولة آسيا للفردي، وحصد أربع ميداليات (ثلاث فضيات وبرونزية)، إضافة إلى عدد من النقاط التأهيلية إلى أولمبياد 2028، وقال إن اللاعبين واللاعبات خاضوا أجواء المنازلات القوية بعد مراحل متدرجة من الإعداد خلال الفترة الماضية.