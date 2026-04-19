لماذا خسر الوصل بالأربعة أمام النصر السعودي؟.. خيمينيز يجيب!

اعترف لاعب الوصل، نيكولاس خيمينيز، بأن فريقه لم يظهر بالصورة التي كان يطمح إليها خلال مواجهة النصر السعودي في دوري أبطال آسيا 2، معتبراً أن الخسارة برباعية جاءت نتيجة أخطاء فردية وجماعية ارتكبها اللاعبون.

وقال خيمينيز، في تصريحات صحافية عقب المباراة، إن الفريق المنافس نجح في استغلال الكرات العرضية بشكل مثالي، ما أسفر عن تسجيل أكثر من هدف من خلالها، وهو ما ساهم في حسم المواجهة مبكراً.

وأضاف: «كنا بحاجة إلى مزيد من التركيز وتفادي مثل هذه الأخطاء، خصوصاً أمام فريق يملك عناصر قادرة على استثمار أنصاف الفرص وتحويلها إلى أهداف».

وأشار إلى أن «المرحلة الحالية تتطلب مراجعة شاملة للأخطاء التي وقع فيها الفريق، مع ضرورة التعامل معها بهدوء لتفادي تكرارها مستقبلاً، وبما يضمن ظهور الوصل بصورة أفضل في الموسم المقبل».