السركال يكشف سبب إقالة زاغالو من تدريب منتخب الإمارات قبل كأس العالم 1990 (فيديو)

كشف رئيس اتحاد الإمارات الأسبق لكرة القدم، يوسف السركال، عن أسباب قرار اتحاد الكرة آنذاك بإبعاد مدرب المنتخب السابق، البرازيلي ماريو زاغالو، رغم قيادته «الأبيض» للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 1990 في إيطاليا.

وقال السركال، في برنامج «كواليس كأس العالم 90» الذي يقدمه عمار تقي عبر منصات التواصل الاجتماعي: «إن قرار الإبعاد جاء بسبب ما وصفه بعدم تجاوب المدرب مع الاتحاد، الذي كان يسعى في ذلك الوقت لتجهيز المنتخب للنهائيات العالمية»، مشيراً إلى أن «القرار كان خاطئاً». وأضاف أنه «رغم قناعة اتحاد الكرة حينها بصحة القرار، فإنه لو عاد الزمن إلى الوراء لما تم اتخاذ خطوة تغيير المدرب».

يوسف السركال - رئيس الإتحاد الإماراتي السابق لكرة القدم: ارتكبنا خطأ في تصفيات كأس العالم 90 باستبعاد مدرب المنتخب! pic.twitter.com/FMq1MTYwya — Ammar Taqi عمار تقي (@AmmarTaqi) April 19, 2026

وأوضح: «اللجنة المؤقتة التي كانت تدير اتحاد الكرة قبلنا منحت زاغالو إجازة، وكنا نعيش حالة من الارتباك بسبب عدم تجاوبه معنا بحجة الإجازة. كانت هناك منتخبات تأهلت إلى كأس العالم تتواصل معنا لخوض مباريات ودية، لكننا لم نكن نستطيع اتخاذ قرار. حاولنا التواصل معه لوضع برنامج إعداد المنتخب والتحضير للنهائيات، لكنه لم يرد ولم يتجاوب، وفي النهاية تم اتخاذ قرار تغييره».

وكان زاغالو قد تولى تدريب منتخب الإمارات عام 1989، واستمر لمدة عام، شهد خلالها تحقيق الإنجاز التاريخي بالتأهل إلى كأس العالم في إيطاليا 1990.

يُذكر أن ماريو زاغالو توفي عام 2024 عن عمر 92 عاماً، بعد مسيرة حافلة في كرة القدم، وارتبط اسمه بلحظة تاريخية بارزة للمنتخب الإماراتي، بقيادته إلى التأهل لمونديال إيطاليا 1990.