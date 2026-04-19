الوصل يخسر بقسوة أمام "نصر رونالدو".. ويودع "آسيا 2"

ودّع الوصل منافسات "دوري أبطال آسيا 2"، بخسارته 0-4 أمام ضيفه النصر السعودي، ضمن مواجهات الدور ربع النهائي للبطولة، في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد زعبيل في دبي.

وافتتح البرتغالي كريستيانو رونالدو باب التسجيل لمصلحة النصر، بعد عرضية من نواف بوشل أسكنها الشباك دون مضايقة دفاعية، في الدقيقة 11.

وعزّز الإسباني إينيغو مارتينيز تقدم الضيوف، بعد ركلة ركنية نفذها جواو فيليكس، حوّلها برأسه إلى داخل المرمى في الدقيقة 24.

وبعدها بدقيقتين، تمكن عبدالإله العمري من توسيع الفارق بتسجيل الهدف الثالث بضربة رأس أيضاً، مستفيداً من عرضية جديدة من جواو فيليكس، وضعها على يسار الحارس.

واختتم السنغالي ساديو ماني أهداف الفريق السعودي، بعد كرة قطعها عبدالرحمن غريب من أمام سيديبي، ومررها إلى المهاجم السنغالي، الذي راوغ الحارس قبل أن يسجل في الدقيقة 81.

ودخل الوصل المباراة بنهج دفاعي حذر، متراجعاً بوضوح إلى مناطقه الخلفية، ما منح النصر أفضلية ميدانية وفرصاً متكررة لتهديد مرماه، أسفرت عن تسجيل ثلاثة أهداف في الشوط الأول.

ومع حلول الدقيقة 30، بدأ الوصل في التحرر هجومياً، وكاد مهاجمه برايان بالاسيوس أن يقلّص الفارق بعد مجهود فردي لافت، أنهاه بتسديدة أرضية مرت بمحاذاة القائم.

ورغم استمرار محاولات الوصل لتقليص النتيجة مع بداية الشوط الثاني، فإنه عاد سريعاً إلى التراجع الدفاعي، ما أتاح للنصر فرصة إضافة الهدف الرابع. وكاد كريستيانو رونالدو أن يعزز النتيجة عندما وصلته الكرة أمام المرمى، لكنه سددها برأسه فوق العارضة، قبل أن يتم استبداله لاحقاً.