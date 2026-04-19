فريق الحبتور يظفر بكأس دبي للبولو

تُوج فريق الحبتور بلقب كأس دبي للبولو 2026 بعد فوزه الكبير على فريق «ذئاب دبي ثيرا» بنتيجة 8-2، في المباراة النهائية التي أقيمت وسط حضور جماهيري مميز وأجواء احتفالية.

وضم تشكيل فريق الحبتور كلاً من محمد الحبتور، وخلف محمد الحبتور، وجولي كوينتو، وخوستو كوينتو، فيما لعب لفريق «ذئاب دبي ثيرا» كل من غيث أحمد الغيث، وادجاردو، وبورونو باز، وميغيل ديليا.

وبهذا الفوز، اختتم فريق الحبتور سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية 2026 بالتتويج باللقب، مؤكداً تفوقه وأحقيته بالكأس.