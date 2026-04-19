باولو سوزا بعد التأهل الآسيوي: التغييرات الحاسمة أعادت التوازن لشباب الأهلي أمام بوريرام التايلاندي

كشف مدرب شباب الأهلي، البرتغالي باولو سوزا، أن فريقه مرّ بلحظات صعبة خلال مواجهة بوريرام يونايتد التايلاندي، أمس، لكنه نجح في استعادة توازنه في اللحظات الحاسمية بفضل التغييرات الفنية، ليحسم التأهل إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا للنخبة، عقب فوزه 3-2 بعد تمديد زمن المباراة لشوطين إضافيين، في مباراة مثيرة احتضنها استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

وجاءت المواجهة حافلة بالتقلبات، بعدما فرض «فرسان دبي» أفضليتهم في البداية، ونجحوا في التقدم بهدفين، قبل أن يعود الفريق التايلاندي ويعادل النتيجة مستغلًا تراجع التركيز، ليُدخل المباراة في أجواء أكثر تعقيدا امتدت إلى شوطين إضافيين، حسمهما شباب الأهلي بهدف قاتل حمل توقيع المدافع رينان.

وقال باولوا سوزا في مؤتمر صحافي عقب إنتهاء المباراة: «كانت مباراة أتيحت لنا فيها العديد من الفرص، لكن حارسهم تصدى للكثير منها، بما في ذلك فرصة خطيرة ليوري سيزار. عند تقدمنا 2-0 لم نتمكن من الحفاظ على السيطرة، وسمحنا لهم بالعودة، لكن في النهاية حققنا فوزاً مستحقاً وتأهلنا إلى الدور نصف النهائي».

وأضاف: «فقدنا التوازن داخل الفريق، لكننا استعدناه من خلال التغييرات. من الناحية الفنية والتكتيكية كنا جيدين وصنعنا فرصا، ولست راضيا تماماً، لكنني سعيد بالتأهل».

وأثبتت قراءة سوزا للمباراة فعاليتها، بعدما دفع بكل من سلطان عادل وسيرجيو داميان، ليستعيد الفريق زمام السيطرة على مجريات المباراة في الأوقات الحاسمة، وهو ما انعكس على الأداء في الشوطين الإضافيين.