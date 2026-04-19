حمد المقبالي: شباب الأهلي اعتاد المباريات الصعبة

أكد لاعب شباب الأهلي حمد المقبالي، أن فريقه اعتاد خوض المباريات الصعبة، مشيراً إلى أن «فرسان دبي» لا يحبون الأمور السهلة.

جاء ذلك بعد التأهل المثير إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة عقب الفوز على فريق بوريرام يونايتد التايلاندي 3-2 في المباراة التي جمعتهما أمس بالدور ربع النهائي على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

وقال المقبالي في تصريحات إعلامية: «كانت مباراة صعبة. تقدمنا واعتقدنا أن الأمور انتهت، لكن في دقيقتين تغير كل شيء، وهذه هي كرة القدم»، مضيفاً: «نحاول دائماً أن نكون عند ثقة الجهاز الفني والإدارة، ونجحنا في الوصول إلى نصف النهائي وسط مستويات متقاربة ومنافسات قوية».

وشدد على أن المرحلة المقبلة ستكون أكثر صعوبة، قائلاً: «نطوي صفحة الفريق التايلاندي ونستعد لمواجهة قوية أمام ماتشيدا الياباني. نحن الآن بين أفضل أربعة فرق في آسيا، وهدفنا الوصول إلى النهائي وإسعاد الجماهير». ووجّه الشكر للجمهور الذي ساند الفريق، متمنياً استمرار الدعم في المباراة المقبلة.

من جانبه، أعرب اللاعب سعيد عزت عن سعادته بالتأهل، مؤكداً أن الجهد الجماعي كان كلمة السر في هذا الإنجاز، وقال: «شكراً لكل زملائي. شباب الأهلي يستحق التأهل إلى نصف النهائي، وجئنا إلى السعودية من أجل تحقيق الفوز».

وأضاف: «الجميع قدم مجهوداً كبيراً طوال اللقاء، وهو ما منحنا الأفضلية في النهاية».

وافتتح شباب الأهلي التسجيل مبكراً في الدقيقة 13 بعد كرة عرضية من غوميز اصطدمت بمدافع الفريق التايلاندي واستقرت في الشباك، وأضاف سعيد عزت الهدف الثاني في الدقيقة 49 قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء لبوريرام سجل منها جيلهيرمي الهدف الأول في الدقيقة 64، ثم أدرك الفريق التايلاندي التعادل في الدقيقة 70 بتسديدة قوية، وفي الشوط الإضافي الأول نجح رينان في تسجيل هدف الفوز لشباب الأهلي في الدقيقة 93، ليحسم التأهل إلى نصف النهائي لأول مرة منذ 11 عاماً.

وسيواجه شباب الأهلي فريق ماتشيدا الياباني في الدور نصف النهائي يوم الثلاثاء المقبل.