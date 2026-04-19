العبدولي مديراً فنياً لفريق الوحدة

أعلنت إدارة نادي الوحدة لكرة القدم، أمس، تعيين المدرب الوطني حسن العبدولي مديراً فنياً للفريق الأول، خلفاً للمدرب داركو ميلانيتش.

وذكر نادي الوحدة في بيان عبر موقعه الرسمي: «تتقدم إدارة النادي بالشكر والتقدير للمدرب داركو على جهوده خلال الفترة التي قضاها مع الفريق، كما تُعرب الإدارة عن ثقتها الكاملة في قدرات المدير الفني حسن العبدولي لقيادة الفريق الأول، وتحقيق الإضافة الفنية المطلوبة بما ينسجم مع طموحات النادي وجماهيره».