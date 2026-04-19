بالوتيلي يسجل ويُبعد «الاتفاق» عن مراكز الهبوط

استعاد فريق الذيد نغمة الانتصارات، بعدما حقق فوزاً ثميناً على ضيفه «سيتي» بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس ضمن منافسات الجولة الـ24 من دوري الدرجة الأولى.

وبهذا الفوز، أنعش الذيد حظوظه في المنافسة على إحدى بطاقتي الصعود إلى دوري المحترفين، رافعاً رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد «سيتي» عند 22 نقطة في المركز العاشر.

وسجل المغربي عدنان الوردي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (58)، ليؤكد تفوق فريقه في المواجهات المباشرة بعد فوزه ذهاباً بالنتيجة ذاتها (1-0).

وفي مباراة أخرى، حقق الاتفاق فوزاً مهماً على ضيفه الجزيرة الحمراء بنتيجة (2-1)، في اللقاء الذي أقيم على استاد نادي شباب الأهلي بمنطقة العوير في دبي.

وبهذا الانتصار، غادر الاتفاق مراكز الهبوط، متقدماً إلى المركز الـ12 برصيد 19 نقطة، فيما تراجع الجزيرة الحمراء إلى المركز الـ14 برصيد 17 نقطة.

وسجل هدفي الاتفاق كل من الإيطالي ماريو بالوتيلي في الدقيقة (24)، ومواطنه ياكوبو دا ريفا في الدقيقة (32)، بينما أحرز الإيطالي رضا حنيوي هدف الجزيرة الحمراء في الدقيقة (10).

ويُعد هذا الفوز بمثابة رد اعتبار لفريق الاتفاق بعد خسارته الثقيلة في مباراة الذهاب، كما منحه دفعة معنوية كبيرة بالخروج من دائرة الهبوط.

من جانبه، حقق الحمرية فوزاً مثيراً على ضيفه مجد بنتيجة (3-2) في المباراة التي أقيمت على ملعب الحمرية، ليرفع رصيده إلى 26 نقطة في المركز التاسع، بينما بقي مجد في المركز الأخير برصيد 14 نقطة.

وسجل أهداف الحمرية السلوفيني هاريس فوكيتش (26)، والبرازيلي ديوغو دا سيلفا (81)، والكونغولي براني كابالا (90)، فيما سجل لفريق مجد علي عيد اليحيائي (42) وعبدالرحمن بني زامة (62).

كما عزز الحمرية تفوقه على منافسه بعدما كان قد فاز عليه ذهاباً (2-1).

وتُستكمل مباريات الجولة مساء اليوم بإقامة أربع مواجهات، حيث يلتقي العروبة مع الفجيرة، ومصفوت مع دبا الحصن، والعربي مع حتا، وغلف يونايتد مع الإمارات.