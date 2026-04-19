صحيفة رومانية: أدريان لم ينجح في تقديم الإضافة المنتظرة مع العين

سلّطت صحيفة رومانية الضوء على تراجع تأثير لاعب الوسط أدريان شوت منذ انتقاله إلى العين، معتبرة أن اللاعب لم ينجح حتى الآن في تقديم الإضافة المنتظرة، رغم مكانته السابقة كعنصر محوري في صفوف فريق إف سي إس بي الروماني.

وأوضحت صحيفة «سبورت» أن انتقال أدريان شوت إلى الدوري الإماراتي في يناير الماضي جاء وسط توقعات كبيرة بأن يفرض نفسه سريعاً في التشكيلة الأساسية، استناداً إلى دوره المؤثر في تحقيق التوازن لفريقه السابق، إلا أن الواقع، بحسب التقرير، جاء مغايراً لتلك التطلعات.

وأشار التقرير إلى أن اللاعب، وبعد أربعة أشهر فقط من انضمامه إلى متصدر الدوري الإماراتي، بات عرضة لانتقادات واضحة من بعض جماهير العين، عبر منصات التواصل الاجتماعي، في ظل عدم ظهوره بالمستوى المنتظر.

وذهب التقرير إلى أبعد من ذلك، حين لفت إلى أن مدرب الفريق، فلاديمير إيفيتش، لا يبدو مقتنعاً تماماً بمردود اللاعب، مستدلاً على ذلك بمشاركته المتأخرة للغاية في المباراة الأخيرة أمام شباب الأهلي، حيث دفع به في الدقيقة 90+7، في واحدة من أهم مواجهات الموسم.

ورغم هذا التراجع الفني، اعتبر التقرير أن الفرصة لاتزال قائمة أمام أدريان شوت لإنهاء موسمه بصورة إيجابية، مشيراً إلى إمكانية خروجه بثلاثية تاريخية مع «الزعيم»، في ظل اقتراب الفريق من حسم لقب الدوري، إلى جانب بلوغه نهائيي كأس رئيس الدولة وكأس الرابطة.

على جانب آخر، واصل فريق العين تحضيراته المكثفة استعداداً لمواجهة البطائح، المقررة عند الساعة 20:45 من مساء الخميس المقبل على استاد خالد بن محمد، ضمن الجولة الـ23 من دوري المحترفين، في لقاء يسعى من خلاله «الزعيم» لمواصلة مسيرته بثبات نحو حسم اللقب.

ويركّز الجهاز الفني بقيادة فلاديمير إيفيتش، خلال الحصص التدريبية، على الجانبين التكتيكي والذهني، مع العمل على رفع الجاهزية البدنية، خصوصاً في ظل حساسية المرحلة، واقتراب الموسم من خط النهاية.

وشهدت التدريبات أجواءً إيجابية وحماساً كبيراً من اللاعبين، في ظل اكتمال الصفوف، الأمر الذي يمنح الفريق خيارات أوسع على مستوى التشكيلة، ويعزز من قدرة المدرب على تطبيق خططه بمرونة أكبر.

وسيكون الزعيم مطالباً برفع درجات التركيز بشكل أكبر أمام البطائح، مع تجنب التفكير المبكر في استحقاقه المرتقب أمام الوحدة في نهائي كأس الرابطة، المقرر بعد أسبوع واحد فقط من مواجهة «الراقي».