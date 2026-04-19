فيتوريا: مثل هذه المباريات تُحسم بالتفاصيل الصغيرة

أكد المدير الفني لفريق الوصل روي فيتوريا، جاهزية فريقه لمواجهة النصر السعودي في الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا 2، مشيراً إلى أن اللقاء يمثل تحدياً قوياً أمام فريق يضم نخبة من أبرز نجوم كرة القدم.

وقال فيتوريا خلال مؤتمر صحافي أمس: «لدينا مباراة صعبة أمام فريق كبير يضم لاعبين مميزين مثل كريستيانو رونالدو وساديو ماني، وهما قادران على صناعة الفارق في أي لحظة، إلى جانب مجموعة قوية من اللاعبين، ما يتطلب منا أعلى درجات التركيز والتنظيم».

وأضاف: «مثل هذه المباريات تُحسم بالتفاصيل الصغيرة، وعلينا أن نكون في أفضل جاهزية ممكنة، وأن نفرض أسلوبنا داخل الملعب، مع تقليل خطورة المنافس قدر الإمكان».

وتابع: «نعلم أن النصر فريق يملك طموح الفوز بالبطولة، لكننا أيضاً لدينا أهدافنا، وسنلعب بعقلية قوية وسنقاتل من أجل تحقيق نتيجة إيجابية».

وأشار فيتوريا إلى بعض التحديات المتعلقة بالجاهزية، قائلاً: «هناك بعض الغيابات وعدم وضوح جاهزية عدد من اللاعبين حتى اللحظة الأخيرة، لكن ثقتي كبيرة في جميع عناصر الفريق، وكل لاعب يجب أن يكون مستعداً لتقديم أفضل ما لديه».

وشدد على أهمية المباراة، قائلاً: «ننظر إلى هذه المواجهة كفرصة لإثبات أنفسنا أمام فريق كبير، وسنعمل على استغلالها بأفضل شكل ممكن».

من جانبه، أكد اللاعب خيمينيز جاهزية الفريق للمباراة، رغم صعوبة التحدي، مشيراً إلى أن الجميع مستعد للمشاركة، وقال: «لا نعرف من سيشارك في التشكيلة الأساسية، لكن كل اللاعبين جاهزون، لأن المباراة مهمة جداً بالنسبة لنا».