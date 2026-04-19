«دبي لكرة السلة» يختتم موسمه التاريخي الأول في «اليوروليغ»

اختتم فريق دبي لكرة السلة موسمه الأول في بطولة اليوروليغ، بعد خسارته أمام فالنسيا باسكت بنتيجة 85 ـ 95 ضمن الجولة 38 من الموسم المقام في مدينة زينيتسا في البوسنة والهرسك.

يذكر أنه تم الإعلان عن انضمام فريق دبي إلى قائمة الفرق المشاركة في اليوروليغ في يونيو 2025. وبعد موسم واحد فقط من تأسيسه، أصبح أول فريق من منطقة الخليج يشارك في دوري رياضي أوروبي محترف. وأنهى فريق دبي لكرة السلة مشاركته التاريخية في اليوروليغ في المركز الـ11، بفارق بسيط عن المراكز الـ10 الأولى المؤهلة إلى الملحق، لكنه يخرج من البطولة بعد موسم حافل بالتطور والعروض اللافتة على أكبر الساحات الأوروبية.

وقال المدير الفني الجديد للفريق، ألكسندر سيكوليتش: «كان هذا الموسم خطوة مهمة لفريقنا، ولقد أثبتنا أننا قادرون على منافسة أفضل الفرق في أوروبا، لكننا أظهرنا أيضاً الجوانب التي نحتاج إلى تطويرها. أنا فخور باللاعبين وبالطريقة التي مثلوا بها دبي طوال مشوارهم. تركيزنا الكامل الآن ينصب على الدوري الأدرياتيكي، حيث نريد الاستفادة من هذه الخبرة خلال الأدوار الإقصائية وإنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة».

ومع إسدال الستار على مشوار «اليوروليغ»، يتحول التركيز الآن إلى الدوري الأدرياتيكي، حيث يتصدر فريق دبي لكرة السلة جدول الترتيب ويستعد لخوض الأدوار الإقصائية في مايو المقبل. ومع استمرار الزخم والثقة، يواصل الفريق مسيرته نحو تحويل موسمه التاريخي الأول إلى حملة تنافسية على اللقب.