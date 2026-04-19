دبي تحتضن القمة.. طموح الوصل يصطدم برونالدو والنصر

تتجه الأنظار عند السادسة من مساء اليوم، إلى ملعب زعبيل في دبي، الذي سيكون مسرحاً لقمة كروية من العيار الثقيل تجمع بين الوصل والنصر السعودي، ضمن الدور ربع النهائي لمنطقة الغرب في دوري أبطال آسيا 2، في مواجهة تحمل أبعاداً فنية وتاريخية كبيرة، وتُصنّف كإحدى أبرز مباريات الموسم على الصعيد القاري.

ويأمل الوصل مواصلة التفوق الإماراتي قارياً، بعد تتويج نادي الشارقة بالنسخة الماضية، إذ تُمثل هذه البطولة آخر آمال «الإمبراطور»، هذا الموسم، بعد ابتعاده عن المنافسة في البطولات المحلية، وهو ما يضع الفريق أمام ضغط كبير لتحقيق نتيجة إيجابية على أرضه.

وكان الوصل قد تصدّر مجموعته الأولى برصيد 14 نقطة من ست مباريات، قبل أن يتجاوز عقبة الزوراء العراقي في دور الـ16 بنتيجة إجمالية 6ـ5.

ويُعزز حظوظ الوصل في مواجهة النصر أنه قدّم أرقاماً هجومية مميزة خلال مشواره القاري، إذ سجّل 21 هدفاً بمعدل مرتفع يعكس قدرته على صناعة الفرص، بفضل تألق فابيو ليما وسيرجينيو ونيكولاس خيمينيز وعلي صالح، الذين شكّلوا القوة الضاربة في الخط الأمامي سواء بالتسجيل أو الصناعة.

لكن هذه الفاعلية الهجومية تقابلها بعض الهشاشة الدفاعية، بعدما استقبل الفريق 11 هدفاً، ما يكشف عن ثغرات واضحة في التعامل مع التحولات السريعة والكرات العكسية، والتي سعى المدرب البرتغالي روي فيتوريا لعلاجها خلال التحضيرات التي سبقت اللقاء، إذ يعوّل فيتوريا على جاهزية المدافع البرازيلي أدريلسون، إلى جانب الدفع بالصفقة الجديدة كورت زوما، الذي يُنتظر أن يمنح الخط الخلفي مزيداً من القوة والخبرة، أمام هجوم يُعد من الأقوى في القارة.

ويبدو الحضور الجماهيري الضخم من النقاط التي تُعزز حضور الفريق الإماراتي في هذه المواجهة الضخمة، بعدما شهد شراء تذاكر المباراة إقبالاً منقطع النظير بنفاد جميع التذاكر فور طرحها.

في المقابل، يدخل النصر المواجهة وهو يعيش واحدة من أفضل فتراته الفنية، بقيادة المدرب جورجي جيسوس، إذ حقق الفريق سلسلة مذهلة من 17 انتصاراً متتالياً في مختلف البطولات، وهو ما جعله المرشح الأول لنيل لقب الدوري السعودي الغائب منذ موسم 2018ـ2019، بعد أن وسّع الفارق في الصدارة إلى ثماني نقاط، وهو ما يمنحه دفعة معنوية كبيرة قبل خوض التحدي القاري.

ويمتلك النصر ترسانة من النجوم القادرين على صناعة الفارق في أي لحظة، يتقدمهم النجم العالمي كريستيانو رونالدو، الذي يواصل تقديم مستويات مميزة رغم تقدمه في السن، إلى جانب عناصر هجومية أخرى مثل كينغسلي كومان، وساديو ماني.

وبلغ النصر الدور بالعلامة الكاملة، محققاً 8 انتصارات متتالية على صعيد مرحلة المجموعات ودور الـ16.