جيسوس: علاقتي جيدة بمدرب الوصل.. ولا توجد أي ضغوط علينا

أكد المدير الفني لفريق النصر السعودي، البرتغالي جورجي جيسوس، جاهزية فريقه لمواجهة الوصل في الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا 2، مشيراً إلى أن اللقاء يمثل محطة مهمة في مشوار الفريق نحو المنافسة على اللقب القاري.

وقال جيسوس خلال مؤتمر صحافي: «المباراة مهمة جداً بالنسبة لنا، ونحن جاهزون لها بشكل كامل، ولا نعاني من أي غيابات، وجميع اللاعبين في أفضل حالة فنية وبدنية».

وأضاف: «اللعب من أجل الفوز أمر طبيعي بالنسبة لنا، هذه هي ثقافة نادي النصر، ونحن معتادون على التعامل مع مثل هذه الضغوط».

وأشار مدرب النصر إلى طبيعة نظام البطولة، قائلاً: «نظام المباراة الواحدة قد يمنح أفضلية نسبية، وربما يستفيد منه فريق الوصل، لكننا جاهزون لهذا التحدي وسنتعامل معه بالشكل المطلوب».

وتابع: «لا توجد أي ضغوط علينا، نحن نتصدر دوري روشن السعودي، ووصلنا إلى هذه المرحلة في البطولة الآسيوية، وهذا يعكس العمل الكبير الذي نقوم به، ولدينا القدرة على المنافسة على البطولتين هذا الموسم».

وتحدث جيسوس عن علاقته بمدرب الوصل روي فيتوريا، قائلاً: «تربطني به علاقة صداقة وذكريات سابقة، لكن اليوم نحن أمام تحدٍ جديد داخل الملعب، وكل طرف يسعى لتحقيق الفوز».

وشدد على أن فريقه سيدخل المباراة بعقلية الفوز، مؤكداً: «هدفنا واضح، نريد تحقيق لقب الدوري ودوري أبطال آسيا 2، وسنقاتل من أجل الوصول إلى ذلك».

من جانبه، شدد لاعب النصر مارسيلو بروزوفيتش على أهمية البطولة، قائلاً: «دوري أبطال آسيا بطولة كبيرة ومهمة بالنسبة لنا، ونطمح للذهاب بعيداً فيها وتحقيق اللقب».

وأضاف: «نرغب في إهداء جماهيرنا بطولتي الدوري ودوري أبطال آسيا هذا الموسم، وهذا هو هدفنا، وهو أقل ما يمكن أن نقدمه لهم، وسنبذل كل ما لدينا لتحقيق ذلك».