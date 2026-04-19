«إقامة دبي» بطلاً لكأس «الإمارات للدراجات»

تُوّج فريق «إقامة دبي» بلقب سباق كأس الإمارات للدراجات (فرقي ضد الساعة)، الذي أُقيم في إمارة الشارقة لمسافة 48 كم، بمشاركة 6 فرق، وذلك في ختام منافسات بطولة الدوري لهذا الموسم، وسط أجواء تنافسية قوية.

ونجح فريق «إقامة دبي» في تقديم أداء مميز اتسم بالانسجام العالي بين الدراجين والقدرة على الحفاظ على نسق سريع طوال مسافة السباق، ليحسم المركز الأول بزمن قدره 57:16 دقيقة، وبمتوسط سرعة بلغ 50.3 كم/س، متفوقاً على فريق شباب الأهلي الذي حل في المركز الثاني بزمن 58:33 دقيقة، فيما جاء فريق أبوظبي في المركز الثالث بزمن 58:41 دقيقة.

وشهد السباق تنافساً قوياً بين الفرق المشاركة، خاصة في هذا النوع من السباقات الذي يعتمد على العمل الجماعي والتكتيك الدقيق، حيث برزت الفوارق الفنية في التنسيق بين الدراجين والقدرة على توزيع الجهد بشكل مثالي، ما يعكس التطور الملحوظ في مستوى الفرق المحلية.

ويُعد هذا السباق مسك ختام لبطولة الدوري، التي شهدت على مدار الموسم منافسات قوية بين مختلف الفئات، وأسهمت في رفع مستوى الجاهزية الفنية والبدنية للدراجين، تمهيداً للاستحقاقات المقبلة. من جانبه فاز فريق وزارة الدفاع بكأس الإمارات للدراجات فرقي ضد الساعة «هواة».

شهد ختام السباق رئيس مجلس إدارة اتحاد الدراجات منصور بوعصيبة، ونائب رئيس الاتحاد، رئيس اللجنة الفنية يوسف ميرزا، والأمين العام عمر النقبي، وعضو مجلس الإدارة خلود الظاهري.