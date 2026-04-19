«فريق الإمارات للدراجات» بطل المرحلة الرابعة لـ «أو غران كامينيو»

سجّل فريق الإمارات إكس آر جي للدراجات الهوائية إنجازين جديدين بالوقوف على منصة التتويج في سباقين مختلفين، عبر كل من الدراج آدم ييتس الذي تصدر المرحلة الرابعة من سباق «أو غران كامينيو» في إسبانيا، والدراج بينوا كوزنيفروي الحاصل على المركز الثالث في سباق «دي برابانتسه بايل» في هولندا.

فمن جانبه، حقق دراج فريق الإمارات إكس آر جي، البريطاني آدم ييتس، فوزه الأول في الموسم الحالي، بعدما تُوج بلقب المرحلة الرابعة من سباق «أو غران كامينيو» أول من أمس، لينتزع القميص الأصفر ويتصدر الترتيب العام للسباق. وجاء فوز ييتس بعد أداء قوي على الطريق الصاعد الأخير عبر هجوم حاسم قبل 3.8 كيلومترات من خط النهاية على منحدرات ألتو دي كابيزا دي ميدا، ليفرض إيقاعه وينجح في الابتعاد عن جميع ملاحقيه، قبل أن يعبر خط النهاية متقدماً بفارق 46 ثانية عن النرويجي يورغن نوردهاغن.

بهذا الفوز، تصدر ييتس الترتيب العام للسباق بزمن إجمالي بلغ 11:01:54 ساعة، متقدماً بفارق 34 ثانية عن نوردهاغن، فيما جاء الإيطالي أليساندرو بيناريلو في المركز الثالث، بينما حل الأميركي كيفن فيرمارك، زميله في فريق الإمارات - إكس آر جي، في المركز العاشر.

وقال ييتس عقب الفوز: «كان يوماً قاسياً بكل المقاييس، مع صعود متواصل وطرق مرهقة، لكن الفريق قام بعمل مذهل، وأنا سعيد بإنهاء المهمة بنجاح».

وأضاف: «الصعود الأخير كان شديد الانحدار، وفي مثل هذه الأحوال لا تشعر بالرياح كثيراً، لذلك كان الجو حاراً جداً.. بذلنا جهداً كبيراً منذ البداية، وكان يوماً شاقاً، ولحسن الحظ تمكنت من حسم المهمة».

وفي سباق «دي برابانتسه بايل»، قدم دراج فريق الإمارات، الفرنسي بينوا كوزنيفروي، أداءً قوياً ليحتل المركز الثالث، ويمنح فريق الإمارات إكس آر جي منصة تتويج جديدة.

امتد السباق لمسافة 162.6 كيلومتراً من بيرسيل إلى أوفرييسه، وشهد وتيرة مرتفعة وصراعاً متواصلاً على الصعودات القصيرة والحادة، قبل أن تحسم مجموعة صغيرة المنافسة في الأمتار الأخيرة.

ونجح الدنماركي أندرس فولداغر، دراج فريق جايكو العلا، في اقتناص الفوز بعد اندفاعة قوية في السبرينت النهائي، متقدماً على البلجيكي كوينتن هيرمانز، فيما أكمل كوزنيفروي منصة التتويج بالمركز الثالث.