ريو فرديناند يستضيف تمريناً مجتمعياً في دبي

شهدت دبي فعالية رياضية مميزة، استضافها نجم كرة القدم الإنجليزي السابق ريو فرديناند وزوجته كيت فرديناند، حيث نظّما تمريناً مجتمعياً مفتوحاً، شارك فيه أكثر من 100 شخص في أجواء حماسية على الشاطئ. وجاءت هذه المبادرة بهدف تشجيع أفراد المجتمع على تبنّي أسلوب حياة صحي، وممارسة النشاط البدني بشكل منتظم.

ووفقاً لمجلس دبي الرياضي، فقد تضمّن البرنامج مجموعة متنوعة من التمارين، من بينها تمارين الضغط واللياقة الجماعية، ما أتاح للمشاركين من مختلف الأعمار والفئات الاستمتاع بتجربة رياضية مليئة بالطاقة والتحفيز. كما حرص ريو فرديناند على التفاعل المباشر مع الحضور، ما أضفى طابعاً شخصياً ومميزاً على الحدث.

من جانبه، أكد ريو فرديناند أن الهدف من الفعالية هو تحفيز الناس على الحركة ومواجهة ضغوط الحياة اليومية، خصوصاً مع تزايد أنماط العمل المكتبي والجلوس فترات طويلة. وأضاف أن الرياضة لا تسهم فقط في تحسين اللياقة البدنية، بل تلعب دوراً مهماً في دعم الصحة النفسية، وزيادة الشعور بالسعادة.

وأوضحت كيت فرديناند أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهودها المتواصلة في مجال الصحة والعافية من خلال منصتها الخاصة، التي تركز على تعزيز التوازن الجسدي والنفسي عبر الحركة وممارسة الرياضة. كما أشارت إلى أن هذه الفعالية تمثل بداية لسلسلة من الأنشطة المستقبلية في مجال العافية.