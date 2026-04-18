شباب الأهلي يهزم بوريرام التايلاندي.. ويبلغ نصف نهائي دوري أبطال آسيا

تأهل شباب الأهلي إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد فوزه المثير على بوريرام يونايتد التايلاندي بنتيجة 3-2 بعد التمديد لشوطين إضافيين، في مواجهة قوية ضمن الدور ربع النهائي اقيمت في جدة اليوم السبت.

وبدأ “الفرسان” المباراة بشكل مثالي، حيث افتتح التسجيل مبكراً في الدقيقة 13، بعد كرة عرضية من غوميز اصطدمت بمدافع الفريق التايلاندي واستقرت في الشباك. وواصل شباب الأهلي أفضليته خلال الشوط الأول، وصنع عدة فرص محققة عن طريق كارتابيا ويوري سيزار، لكنه لم ينجح في تعزيز النتيجة.

ومع بداية الشوط الثاني، أضاف سعيد عزت الله الهدف الثاني في الدقيقة 49، ليقترب الفريق من حسم المباراة، قبل أن تعود الإثارة مجدداً، بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء لبوريرام سجل منها جيلهيرمي الهدف الأول في الدقيقة 64، ثم أدرك الفريق التايلاندي التعادل في الدقيقة 70 بتسديدة قوية.

واتجه اللقاء إلى الأشواط الإضافية، حيث نجح رينان في تسجيل هدف الفوز لشباب الأهلي في الدقيقة 93، ليحسم التأهل إلى نصف النهائي لأول مرة منذ 11 عاماً.

وسيواجه شباب الأهلي فريق ماتشيدا الياباني في الدور نصف النهائي يوم 21 أبريل عند الساعة 20:15، في مواجهة يسعى خلالها الفريق لمواصلة مشواره نحو النهائي.