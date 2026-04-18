25 ألف مشارك يجسدون قيم الوحدة والتلاحم والانتماء في"سباق حصنتك يا وطن"

شهد سباق "حصنتك يا وطن" الذي أقيم اليوم في أبوظبي، مشاركة أكثر من 25 ألف مشارك من المواطنين من مختلف فئات المجتمع في الدولة، في مشهد وطني يجسد القيم الراسخة للوحدة والتلاحم والتكافل المجتمعي التي تتميز بها دولة الإمارات العربية المتحدة.

انطلق السباق من واحة الكرامة وصولاً إلى فندق إرث أبوظبي (فندق ونادي ضباط القوات المسلحة) في مسار حمل دلالات وطنية عميقة أكدت متانة ارتباط أبناء الإمارات وقيمهم الراسخة، مترجماً رسالة واضحة مفادها أن حماية الوطن مسؤولية مشتركة تتجسد في الوعي والتكاتف وروح الانتماء الوطني.

وجسد هذا الحضور الواسع روح الانتماء التي تجمع كل من يعيش على أرض الإمارات، مؤكداً أهمية الجاهزية المجتمعية وترسيخ مفهوم المسؤولية المشتركة بين جميع فئات المجتمع.

افتتح السباق بعرض مميز لفريق فرسان الإمارات، الذي رسم لوحة فنية متناغمة بألوان علم دولة الإمارات في سماء الوطن، في مشهد جسد روح الفخر والاعتزاز بالهوية الوطنية وأضفى بعداً رمزياً مؤثراً على انطلاقة الحدث.

وشهد الحدث مشاركة واسعة من كبار المواطنين وأصحاب الهمم والناشئين والعائلات إلى جانب العداءين المحترفين، في مشهد يعكس وحدة المجتمع الإماراتي وتكامل أدواره في دعم المبادرات الوطنية وترسيخ ثقافة المشاركة الإيجابية.

يأتي سباق "حصنتك يا وطن" ليجسد هذه المعاني بصورة عملية، ويعزز مفاهيم التلاحم والتكاتف المجتمعي، ويرسخ أهمية تبني أنماط الحياة الصحية والنشطة، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر وعياً وتماسكاً وقدرة على الإسهام في مسيرة التنمية الوطنية المستدامة.

عقب انتهاء السباق، توافد المشاركون وعائلاتهم إلى القرية المجتمعية المصاحبة في إرث أبوظبي، التي شكلت مساحة تفاعلية نابضة بالحيوية جمعت أفراد المجتمع في أجواء احتفالية عائلية تضمنت أنشطة متنوعة وبرامج ترفيهية ومبادرات مجتمعية عززت روح التواصل والمشاركة.

يعد السباق ثمرة تعاون مشترك بين لجنة سباق زايد الخيري ومجلس أبوظبي الرياضي، في إطار جهودهما المستمرة لدعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى تعزيز جودة الحياة وترسيخ ثقافة النشاط البدني وتشجيع المشاركة المجتمعية في الفعاليات التي تسهم في بناء مجتمع صحي ومتلاحم.

ويؤكد سباق "حصنتك يا وطن" مكانته بوصفه مبادرة وطنية رائدة تجمع أفراد المجتمع تحت مظلة واحدة، وترسخ قيم الانتماء والمسؤولية المشتركة تجاه الوطن، بما يعكس رؤية أبوظبي في بناء مجتمع متماسك يعزز روح المشاركة المجتمعية.

وأعربت نورة الكعبي، وزيرة دولة، عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحدث، وقالت: "فخورة بالتواجد في واحة الكرامة في انطلاقة سباق "حصنتك يا وطن" وهو أكبر دليل على أن دولة الإمارات صامدة بقيادتها وشعبها، وتحتفل بتعبير بسيط يحمل دلالات بأننا في وطن يحمي كل من يعيش على أرضه وينظر إلى إنسانية العالم كرسالة مهمة".

وأضافت: "نوجه رسالة للجميع بأن دولة الإمارات هي بلد الجميع، وتحتفل بالإنجازات وتؤكد دائما الأمن والأمان".

وأكد الفريق الركن (م) محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق زايد الخيري، أن سباق "حصنتك يا وطن" يمثل نموذجاً متقدماً للمبادرات الوطنية التي تعكس مستوى الوعي المجتمعي في دولة الإمارات، وتجسد التزام أفراد المجتمع بقيم الانتماء والمشاركة الفاعلة في المبادرات الوطنية، مشيراً إلى أن المشاركة الواسعة في هذا الحدث تعكس بوضوح عمق ارتباط المجتمع بوطنهم وقيادتهم الرشيدة.

وأضاف أن ما نشهده اليوم من حضور مجتمعي واسع ومشاركة فاعلة من مختلف الفئات العمرية يعكس المكانة التي تحتلها المبادرات الوطنية في وجدان المجتمع الإماراتي، ويؤكد أن ترسيخ ثقافة الجاهزية المجتمعية وتعزيز الوعي الوطني مسؤولية مشتركة تتكامل فيها جهود المؤسسات مع أفراد المجتمع.

من جانبه، قال عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: "سعداء بهذا التواجد الكبير الذي يعد رسالة شكر موجهة من كل من يتواجد على أرض الإمارات لقيادتها وأجهزتها، وكل من ساهم في إرساء وتأكيد الأمن والأمان خلال الفترة الماضية".

وأضاف أن تواجد هذه الأعداد الكبيرة يعد تاريخياً، لأنه لأول مرة نشهد هذه المشاركة من الجميع في سباق مجتمعي رياضي".

من جانبهم، عبر عدد من المشاركين في السباق عن فخرهم بالمشاركة في الحدث، الذي يعد رسالة إنسانية واجتماعية سامية من المواطنين والمقيمين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها وأكدوا اعتزازهم برفع علم الإمارات خلال المشاركة التي جمعت كل من يعيش على أرض الإمارات في مكان واحد.