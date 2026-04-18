النصر يصل دبي استعداداً لمواجهة الوصل في ربع نهائي «أبطال آسيا 2»

وصل فريق النصر السعودي إلى دبي، استعداداً لمواجهة الوصل، في اللقاء المرتقب الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2،

والمقرر إقامته غداً الأحد على استاد زعبيل بنادي الوصل، عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت الإمارات.

ويدخل الفريقان المواجهة بطموحات كبيرة لتحقيق الفوز وحجز بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي، في ظل تقارب المستويات والرغبة المشتركة في مواصلة المشوار القاري.

ويعول النصر على كتيبته المدججة بالنجوم، بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يتواجد مع بعثة الفريق في دبي، في خطوة تعزز من قوة الفريق الهجومية وخبرته في المباريات الكبيرة.

ومن المقرر أن يُجري الفريقان تدريبهما الرئيسي اليوم على ملعب المباراة، لوضع اللمسات الأخيرة على الجاهزية الفنية والتكتيكية، قبل خوض المواجهة المرتقبة.

وتحظى المباراة باهتمام جماهيري وإعلامي كبير، نظراً لقيمة الفريقين وما يضمانه من عناصر مميزة، إلى جانب أهمية اللقاء في تحديد هوية المتأهل إلى الدور المقبل.